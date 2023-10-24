康是美全新加價購「搞怪生活學」萌翻！堪稱CP值最高、最好入手的美妝店加價購「康是美」，今年冬天找來皮克斯怪獸坐鎮，由毛怪、大眼仔領軍賣萌，共推出22款限定款商品，將分三波陸續登場，超實用的辦公用品、居家小物和旅行必備周邊，通通幫大家準備好，無論是在家耍廢還是飛出國玩都有毛怪、大眼仔陪伴。







於10/27-12/28期間登場的康是美「搞怪生活學」，只要單筆消費滿388元就可以加價購限定款周邊，每次最多可換購6件，大大滿足粉絲收藏的慾望。第一波以辦公療癒小物為主題，有上班族每日必備的「絨毛證件套」，有毛怪和大眼仔兩款，附贈絨毛球整個質感和萌度爆表。







CP值超高的「下午茶五件組」一次擁有造型款的一壺二杯二盤。靜音「無線鍵盤」和「無線滑鼠」則是以毛怪色為主色，上頭藏有許多怪獸讓人上班也有好心情。邊充電邊追劇的「大眼仔款磁吸充電盤」、光是擺著就超萌的「大眼仔款造型拍拍燈」都是第一波限定款。





康是美、皮克斯怪獸加價購「搞怪生活學」活動資訊

活動時間：2023/10/27-12/28

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，消費金額滿388元，即可享229元至2999元不等的加購金額，加購怪獸系列周邊商品。（消費金額滿388元即可加購，單筆發票上限6件，數量有限，售完為止）



康是美、皮克斯怪獸加價購 第一波

開賣日：2023/10/27起

品項：

1、毛怪款絨毛證件套、大眼仔款絨毛證件套 加購價229/個

2、能量滿分面紙套 加購價299/個

3、下午茶五件組 加購價499/組

4、無線鍵盤 加購價699/個 (鍵盤+滑鼠合購價1099/組)

5、無線滑鼠 加購價499/個 (鍵盤+滑鼠合購價1099/組)

6、大眼仔款磁吸充電盤 加購價699/個

7、大眼仔款造型拍拍燈 加購價599/個



康是美、皮克斯怪獸加價購 第二波

開賣日：2023/11/3起

品項：

1、毛怪款暖腳拖鞋、大眼仔款暖腳拖鞋 加購價399/雙(拖鞋+絨毛衣-大合購價999/組)

2、毛怪款絨毛衣、大眼仔款絨毛衣-大 加購價699/件(拖鞋+絨毛衣-大合購價999/組)

3、毛怪款絨毛衣、大眼仔款絨毛衣-小 加購價499/件

4、石墨烯雙人寢具四件組 加購價1,699/組

5、收納籃三件組 加購價399/組

6、一按即開垃圾桶 加購價299/個



康是美、皮克斯怪獸加價購 第三波

開賣日：2023/11/10起

品項：

1、裝可愛絨毛包 加購價299/個

2、大眼仔款復古手提箱 加購價499/個

3、28吋透明行李箱 加購價2,999/個

4、成人安全帽 加購價799/頂 (安全帽+雨衣合購價1499/組)

5、成人連帽雨衣 加購價799/件 (安全帽+雨衣合購價1499/組)