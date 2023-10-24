康是美全新加價購「搞怪生活學」萌翻！堪稱CP值最高、最好入手的美妝店加價購「康是美」，今年冬天找來皮克斯怪獸坐鎮，由毛怪、大眼仔領軍賣萌，共推出22款限定款商品，將分三波陸續登場，超實用的辦公用品、居家小物和旅行必備周邊，通通幫大家準備好，無論是在家耍廢還是飛出國玩都有毛怪、大眼仔陪伴。
於10/27-12/28期間登場的康是美「搞怪生活學」，只要單筆消費滿388元就可以加價購限定款周邊，每次最多可換購6件，大大滿足粉絲收藏的慾望。第一波以辦公療癒小物為主題，有上班族每日必備的「絨毛證件套」，有毛怪和大眼仔兩款，附贈絨毛球整個質感和萌度爆表。
CP值超高的「下午茶五件組」一次擁有造型款的一壺二杯二盤。靜音「無線鍵盤」和「無線滑鼠」則是以毛怪色為主色，上頭藏有許多怪獸讓人上班也有好心情。邊充電邊追劇的「大眼仔款磁吸充電盤」、光是擺著就超萌的「大眼仔款造型拍拍燈」都是第一波限定款。
第二波則是在11/3起登場，以居家小物為特色推出多款絨毛系列周邊，首推必買的「暖腳拖鞋」有毛怪款和大眼仔款，兩隻腳不同的設計增添俏皮感，建議搭配「絨毛衣」一起帶走，同樣有毛怪和大眼仔兩款，還貼心準備大小尺寸任選，穿在身上當顆沙發馬鈴薯追劇超療癒。「石墨烯雙人寢具四件組」具有導熱性佳、蓄熱保暖就算寒流來襲也不怕。
11/19開始的第三波加價購帶你一起出遊去，有毛怪造型的「裝可愛絨毛包」、可套在行李拉桿上的「大眼仔復古手提箱」、胖胖箱更方便裝伴手禮的「28吋透明行李箱」之外，就連機車族也照顧到了，推出造型安全帽、成人連帽雨衣，前後不同可愛設計，讓人成為路上最萌焦點。
推薦閱讀：蠟筆小新攻佔全聯！全聯限定「蠟筆小新海苔禮盒」可愛炸裂，整箱「小白狗屋」搬走帶回家。
康是美、皮克斯怪獸加價購「搞怪生活學」活動資訊
活動時間：2023/10/27-12/28
活動內容：於康是美門市以及eShop網購，消費金額滿388元，即可享229元至2999元不等的加購金額，加購怪獸系列周邊商品。（消費金額滿388元即可加購，單筆發票上限6件，數量有限，售完為止）
康是美、皮克斯怪獸加價購 第一波
開賣日：2023/10/27起
品項：
1、毛怪款絨毛證件套、大眼仔款絨毛證件套 加購價229/個
2、能量滿分面紙套 加購價299/個
3、下午茶五件組 加購價499/組
4、無線鍵盤 加購價699/個 (鍵盤+滑鼠合購價1099/組)
5、無線滑鼠 加購價499/個 (鍵盤+滑鼠合購價1099/組)
6、大眼仔款磁吸充電盤 加購價699/個
7、大眼仔款造型拍拍燈 加購價599/個
康是美、皮克斯怪獸加價購 第二波
開賣日：2023/11/3起
品項：
1、毛怪款暖腳拖鞋、大眼仔款暖腳拖鞋 加購價399/雙(拖鞋+絨毛衣-大合購價999/組)
2、毛怪款絨毛衣、大眼仔款絨毛衣-大 加購價699/件(拖鞋+絨毛衣-大合購價999/組)
3、毛怪款絨毛衣、大眼仔款絨毛衣-小 加購價499/件
4、石墨烯雙人寢具四件組 加購價1,699/組
5、收納籃三件組 加購價399/組
6、一按即開垃圾桶 加購價299/個
康是美、皮克斯怪獸加價購 第三波
開賣日：2023/11/10起
品項：
1、裝可愛絨毛包 加購價299/個
2、大眼仔款復古手提箱 加購價499/個
3、28吋透明行李箱 加購價2,999/個
4、成人安全帽 加購價799/頂 (安全帽+雨衣合購價1499/組)
5、成人連帽雨衣 加購價799/件 (安全帽+雨衣合購價1499/組)