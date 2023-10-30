一起探訪未知的南投信義鄉美景！一提到南投，大多人腦海就會浮現「日月潭」、「清境農場」等知名地標，但你知道全台灣最高的神社「西山神祠」就在南投信義鄉與嘉義的交界嗎？還有平緩好走且沿路美景相當多的「塔塔加步道」、吸引不少網美慕名而來的「雙龍七彩吊橋」，同樣都坐落在信義鄉，是內行人才會知道的秘境打卡點。一起來看看南投信義鄉還有哪些有趣、好拍的景點，趁著週末假日時帶著閨蜜、男友全部踩點一輪。



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信義鄉或許不像魚池、埔里等地區，隨手一列就有很多知名的景點，不過這裡卻有一座長達342公尺、最深達到110公尺的「雙龍七彩吊橋」，號稱是全台最長、最深的吊橋，就這樣懸吊在將近40樓高的懸岩峭壁上，美麗又刺激的特點，反而吸引不少膽大的遊客前來拍照打卡；在通往鹿林山、鹿林前山和麟趾山的路上，則會行經平緩好走且沿路美景相當多的「塔塔加步道」，還能飽覽極度壯觀的雲海，對登山新手來說是非常推薦的入門步道。





南投信義打卡點：雙龍七彩吊橋

部落客 巧莉的世界流浪筆記 造訪 雙龍七彩吊橋說：

這座七彩吊橋懸在將近40樓高的懸岩峭壁上，長342公尺、最深110公尺，號稱是全台最長、最深的吊橋！不只可以遠眺落差高達100公尺的雙龍瀑布，遠遠即可看見陡峭山壁中的上瀑與下瀑...<全文介紹>



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#雙龍七彩吊橋

地址：南投縣信義鄉

電話：無





南投信義打卡點：塔塔加步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 塔塔加步道 說：

塔塔加三峰沿路都非常好走！而且景色優美動人...林道上連水溝都超級好拍的～慢慢走用心觀看周圍環境，總是能看見一座山最美的模樣！爬山的意義不光只是攻頂，而是過程中是否能好好享受山林為你帶來的驚喜...<全文介紹>



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#塔塔加步道

地址：南投縣信義鄉

電話：無



南投信義打卡點：西山神祠

部落客 貪吃猴 造訪 西山神祠 說：

玉山西峰三角點後方會有一段路下切，約100m會抵達號稱全台最高的日本神社，也是熱門打卡點之一。神社以後方的山景做背景，更襯托出它的美麗...<全文介紹>



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#西山神祠

地址：南投縣信義鄉、嘉義縣阿里山鄉交界

電話：無





南投信義打卡點：信義鄉農會梅子夢工廠

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 信義鄉農會梅子夢工廠 說：

信義鄉梅子夢工廠的招牌很醒目，矗立在路邊也很難忽視它的存在。所以不論是前往東埔泡湯或是來到信義鄉賞梅，幾乎都可以來此休息歇歇腳。信義鄉不愧是梅之鄉，就連梅子夢工廠外面的停車場都有這個種滿梅樹的小花園，梅花盛開的季節來此拍照，也可以拍到不少梅花的照片。<全文介紹>



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#信義鄉農會梅子夢工廠

地址：南投縣信義鄉新開巷11號

電話：0975-801-959





南投信義打卡點：望高茶園

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 望高茶園 說：

以山上的食物來說已經算是相當美味了，口味也不會太重！價格非常的平價，菜的份量也蠻足夠的，有來信義鄉遊玩，很推薦大家來用餐唷，景觀挺美的！<全文介紹>



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#望高茶園

地址：南投縣信義鄉同富村太平巷72之6號（花況依季節有所不同）

電話：04-9270-2779

