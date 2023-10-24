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哆啦A夢焦糖布丁燒！起士公爵「玻尿酸焦糖布丁燒」日式甜品，再加碼哆啦A夢帆布袋。

2023-10-24 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：起士公爵 人氣：6,150
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編輯 李維唐

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哆啦A夢鐵粉真的要尖叫一百萬次！起士公爵推出水嫩Ｑ彈布丁燒「哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒」，不只是好吃、更是可愛。並且「哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒」3入組是獨家設計滿滿哆啦A夢圖樣的俏皮藍專屬提盒，「哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒」6入組再加碼贈送哆啦A夢限定款帆布袋。

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起士公爵哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒

起士公爵表示，全新「哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒」以日本職人精神製作，底層是口感綿密的輕乳酪蛋糕，中層以法國頂級鮮奶油與純淨鮮乳製作成滑順細緻的日式布丁，上層淋上甜點師手工熬煮焦糖。吃下第一口就可以體驗到三種層次的豐富口感，堪稱布丁控必吃夢幻甜品。
起士公爵哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒

並且，起士公爵秉持著「食物設計」的研究精神，找到花東縱谷特產、有助分泌玻尿酸的稀有水晶洛神，如同使用哆啦A夢的祕密道具，為甜點控、粉絲們撒下青春美麗的魔法金粉，吃「哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒」甜點也能水噹噹。


 

 

 

 

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起士公爵哆啦A夢 玻尿酸焦糖布丁燒

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#哆啦A夢
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哆啦A夢 布丁 焦糖 甜點 more
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