吃到飽新菜單來了！台北福華為了搶攻吃到飽商機，推出全新「義大利美食節」吃到飽主題活動。主廚一次推出超過50道經典義式料理，並結合在地食材與家傳統鄉味食譜，從義大利東北部弗留利的火腿甜瓜沙拉，到來自南義的西西里燉菜，要讓吃到飽控、美食老饕品嚐到最美味正宗的義大利料理吃到飽。



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這次的義大利美食節從北義出發，劉文凱主廚選用多種具有代表性的在地食材及調味品，像是使用有世界三大名腿之稱的帕瑪火腿，搭配甜瓜與橄欖油簡易調味的「帕瑪火腿甜瓜沙拉」，輕甜脆口的甜瓜讓生火腿的鹹香更加凸顯，是義大利夏天常見的清爽開胃菜。





另外，選用頂級紐澳牛肉現場刨切的「義式生牛肉佐油醋醬」，是源自義大利東北部威尼托（Veneto）的傳統菜餚，不經醃漬和烹調，將生牛肉切成薄片搭配檸檬與油醋醬增添風味與滑順口感，在咀嚼中感受新鮮牛肉的軟嫩和甘甜。



同時，還有讓主廚念念不忘的街頭小吃「威尼托烤豬肉」，則是將豬肉以迷迭香、茴香籽、百里香、大蒜和辣椒等義式辛香料醃漬4小時，並結實捲起捆綁，經2小時爐烤至外皮酥脆，同時鎖住帶有香料氣息的肉汁，且保留軟嫩彈牙的肉質，每一口都能感受到濃濃義式風情。





還有源自南義第一大城市那不勒斯的「普塔內斯卡燴魚片」和「起司焗烤茄子」，同樣都具備簡易料理和不過度調味的特點，以百搭的番茄為主要醬汁基底，吃得到魚和茄子的細膩口感，又不搶去食材本身的獨特風味，讓南義經典在餐盤上忠實呈現。





最後，即日起至11月7日於官網販售優惠下殺的住宿券及餐券。彩虹座於旅展推出全新餐券組合，最低折扣71折起，分為每張1,149元的「彩虹座通用自助餐券」、5,500元的「彩虹座午晚餐套票（含5張）」，以及3,750元的「彩虹座下午茶套票（含5張）」，11月1日前於台北福華大飯店外賣櫃同步販售。





台北福華大飯店彩虹座義大利美食節

活動期間：11/1至12/31，將於週一到週日午餐及晚餐時段供應。

活動餐價：平日自助午餐成人每人1,380元起、自助晚餐成人每人1,480元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣。

