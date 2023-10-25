每年都搶、一定會要搶的老爺旅展下殺住宿券！老爺酒店集團自11/1中午12點起，限時7天推出「老爺感謝季」線上旅展。首推全台10家老爺通用「3,200元聯合住宿券」、適用12間餐廳的「1,980元聯合餐飲券」，同時還有年年必搶的「礁溪老爺樂活假期三天兩夜」、「3,999元台南老爺四人家庭客房住宿券」、「6,999元知本老爺一泊二食住宿券」，以及「台北老爺牛肉麵冷凍調理包」等47款經典商品，國旅就搶這一波。



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每年旅展經典必敗的「3,200元聯合住宿券」及「1,980元聯合餐飲券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，打破票券單一玩法，即買即用，彈性搭配。其中，聯合住宿券效期長達1年半，買20張送2張、買30張送3張，以此類推。





同時，還有老爺必買餐券「1,980元聯合餐飲券」可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，買10張送1張、買20送2張優惠，以此類推。適用於台北老爺及新竹老爺Le Café咖啡廳雙人自助式午餐或晚餐，另有北投老爺PURE餐廳英式下午茶、台中大毅老爺ZEBRA義式餐廳晚間套餐、南港老爺Soft Kitchen自助式早餐或午間套餐可供選擇。





還有首次推出的奢華溫泉酒店入門商品「湯饗一日遊」，每張1,999元，可擇一兌換知本老爺雙人心采風呂體驗含船歌餐廳680元套餐2客，或礁溪老爺單人野天風呂體驗含岩波庭無菜單料理午餐，或北投老爺酒店雙人沐泉療中心體驗含PURE歐式餐廳雙人英式下午茶1套，最適合精打細算小資族入手。





此外，人氣溫泉酒店知本老爺及礁溪老爺則主打「三天兩夜療癒假期」，知本老爺「三天兩夜住宿券」含兩次早餐及一次晚餐，每張11,999元，買10張再送1張，每人每晚3,000元有找。礁溪老爺「樂活假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，雙人住宿含早餐及晚餐，每套17,800元，線上每日限量150套。同時，北投老爺酒店則推出雙人入住景緻客房含早餐，原價22,000元，旅展期間5,666元，再享買10張送1張優惠，平均換算下來每人每晚2,575元起，相當於2.5折。





文青首選的台南老爺行旅，四人入住家庭客房不含早餐每晚3,999元，等同2折優惠，為此次旅展最狂折扣。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚2,899元，使用2張券可升等浪漫爆表的星光系列客房。位於南港軟體園區捷運站旁的南港老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚2,999元，午間套餐券每張780元。



老爺酒店今年線上旅展特別推出「每日最超值」活動，連續七天，每日下午三點由不同老爺飯店限量推出「頂級老爺套房住宿券」，獨賣優惠價，最低6,999元入手。並且線上旅展單筆消費滿萬，加碼抽中最新款iPhone 15手機、老爺酒店聯合住宿券等總價值近百萬元大獎。

老爺酒店2023線上旅展

官網查詢：https://bit.ly/3rKXZyI

