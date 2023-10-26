微熱山丘蘋果酥吃起來！10月配合日本青森蘋果產季，微熱山丘人氣點心「蘋果酥」強勢回歸，這次為了讓人感受到滿滿的日系風格，特別推出限定版「平安御守蘋果酥」新包裝，不只設計獨享小包裝、還有3大門市的「奉茶」服務免費提供蘋果酥，讓粉絲衝門市吃起來、買起來。
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配合日本青森蘋果產季，這次微熱山丘「蘋果酥」特別換上全新「御守」造型包裝，小盒包裝每盒有2顆「為熱山丘蘋果酥」，吃得到經典酥皮、糖漬慢煮的青森蘋果醬、蘋果丁。特別的是，把盒裝沿著壓痕裁下，就能得到專屬的「御守造型小卡」，可以用來留言、傳情，更是充滿巧思。
微熱山丘「2入平安御守小包裝」即日起正式開賣，120元就能獨享，官網消費滿1314元就免費送一份「平安御守小包裝」。除此之外，在微熱山丘門市提供的「奉茶」服務，在台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區，即日起造訪門市，提供一個蘋果酥、一杯紅玉紅茶免費享用，讓人享受到最當季的青森蘋果療癒滋味。
微熱山丘蘋果酥 平安御守小包裝
售價：120元(2個入)
優惠活動：官網消費金額達NT$1,314（不限品項），即贈送蘋果酥2個裝 - 平安御守小包裝。
微熱山丘 奉茶服務
活動門市：台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區門市
活動內容：奉茶切換為蘋果酥搭配紅玉紅茶，購買蘋果酥6個裝或10個裝即贈送青森紅玉蘋果一顆。
詳細活動規範及供應情形，依 微熱山丘 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「蘋果酥2個裝 - 平安御守小包裝」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
微熱山丘「蘋果酥」推出2入小包裝「平安御守小包裝」，搭配DIY御守的小巧思。
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● 活動贈品：
◎ 蘋果酥平安御守小包裝6個 乙 組 共 6 名
● 活動時間：2023-10-25 22:35~2023-10-30 00:00
● 得獎公佈：2023-10-30 14:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
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