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免費吃微熱山丘蘋果酥！微熱山丘全新「平安御守 蘋果酥」限定包裝開賣，獨享版包裝「微熱山丘蘋果酥」3大門市免費吃。

2023-10-26 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：微熱山丘 人氣：5,325
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

微熱山丘蘋果酥吃起來！10月配合日本青森蘋果產季，微熱山丘人氣點心「蘋果酥」強勢回歸，這次為了讓人感受到滿滿的日系風格，特別推出限定版「平安御守蘋果酥」新包裝，不只設計獨享小包裝、還有3大門市的「奉茶」服務免費提供蘋果酥，讓粉絲衝門市吃起來、買起來。

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微熱山丘蘋果酥 平安御守小包裝 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
微熱山丘蘋果酥 御守包裝 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合日本青森蘋果產季，這次微熱山丘「蘋果酥」特別換上全新「御守」造型包裝，小盒包裝每盒有2顆「為熱山丘蘋果酥」，吃得到經典酥皮、糖漬慢煮的青森蘋果醬、蘋果丁。特別的是，把盒裝沿著壓痕裁下，就能得到專屬的「御守造型小卡」，可以用來留言、傳情，更是充滿巧思。
微熱山丘蘋果酥 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
微熱山丘新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

微熱山丘「2入平安御守小包裝」即日起正式開賣，120元就能獨享，官網消費滿1314元就免費送一份「平安御守小包裝」。除此之外，在微熱山丘門市提供的「奉茶」服務，在台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區，即日起造訪門市，提供一個蘋果酥、一杯紅玉紅茶免費享用，讓人享受到最當季的青森蘋果療癒滋味。
微熱山丘蘋果酥 平安御守 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
微熱山丘蘋果酥 奉茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

微熱山丘蘋果酥 平安御守小包裝

售價：120元(2個入)
優惠活動：官網消費金額達NT$1,314（不限品項），即贈送蘋果酥2個裝 - 平安御守小包裝。
 

微熱山丘 奉茶服務

活動門市：台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區門市
活動內容：奉茶切換為蘋果酥搭配紅玉紅茶，購買蘋果酥6個裝或10個裝即贈送青森紅玉蘋果一顆。

詳細活動規範及供應情形，依 微熱山丘 官方公告為準。

 

 

 

 

現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「蘋果酥2個裝 - 平安御守小包裝」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

微熱山丘「蘋果酥」推出2入小包裝「平安御守小包裝」，搭配DIY御守的小巧思。

推薦閱讀：微熱山丘在3大門市提供「免費體驗蘋果酥+紅玉紅茶」的服務，稱做「什麼」？
 

● 活動贈品：

◎ 蘋果酥平安御守小包裝6個 乙 組 共 6 名

● 活動時間：2023-10-25 22:35~2023-10-30 00:00

● 得獎公佈：2023-10-30 14:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
 

特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/settingemail/

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微熱山丘 蘋果酥 青森蘋果 御守
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  • Gua
    Gua
    2023-10-28
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 龍玟妤
    龍玟妤
    2023-10-27
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  • bib blue
    bib blue
    2023-10-27
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • Silver
    Silver
    2023-10-27
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 豆豆公爵食樂去
    豆豆公爵食樂去
    2023-10-27
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  • COALA
    COALA
    2023-10-27
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  • 陳夢華
    陳夢華
    2023-10-27
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  • Rachel
    Rachel
    2023-10-27
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  • Johnson Lin
    Johnson Lin
    2023-10-27
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  • 杏花村
    杏花村
    2023-10-27
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  • 軟西，遊記
    軟西，遊記
    2023-10-27
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  • chia
    chia
    2023-10-27
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  • 蛋寶趴趴go
    蛋寶趴趴go
    2023-10-27
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  • 棉花糖
    棉花糖
    2023-10-27
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  • Christine Chang
    Christine Chang
    2023-10-27
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  • 東吃東吃到處吃
    東吃東吃到處吃
    2023-10-27
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  • 傻玥
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    2023-10-27
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  • ZHIXUAN LU
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    2023-10-27
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  • IvyHuang
    IvyHuang
    2023-10-27
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  • 萬發
    萬發
    2023-10-27
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  • Loyal 吃喝玩樂🍻
    Loyal 吃喝玩樂🍻
    2023-10-27
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  • alice
    alice
    2023-10-27
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  • bonti
    bonti
    2023-10-27
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  • 譚惠貞
    譚惠貞
    2023-10-27
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  • 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
    黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
    2023-10-27
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    2023-10-27
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  • 小青姐姐
    小青姐姐
    2023-10-27
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    大海愛上藍天
    2023-10-27
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  • Ann Jhan
    Ann Jhan
    2023-10-27
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  • Yu Sheri
    Yu Sheri
    2023-10-27
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  • Aga不專業食記&攝影
    Aga不專業食記&攝影
    2023-10-27
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  • 蒨蒨小核桃
    蒨蒨小核桃
    2023-10-27
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  • 進食的巨鼠
    進食的巨鼠
    2023-10-27
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  • andy20150130
    andy20150130
    2023-10-27
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  • Mio醬
    Mio醬
    2023-10-26
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  • 笑笑
    笑笑
    2023-10-26
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  • andy
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    2023-10-26
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  • 曾筱筱
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    2023-10-26
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  • 幽鬼 梓
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    2023-10-26
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  • 妃靜
    妃靜
    2023-10-26
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  • Ruby
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    2023-10-26
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  • 艾妃熊
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    2023-10-26
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