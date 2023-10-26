微熱山丘蘋果酥吃起來！10月配合日本青森蘋果產季，微熱山丘人氣點心「蘋果酥」強勢回歸，這次為了讓人感受到滿滿的日系風格，特別推出限定版「平安御守蘋果酥」新包裝，不只設計獨享小包裝、還有3大門市的「奉茶」服務免費提供蘋果酥，讓粉絲衝門市吃起來、買起來。



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配合日本青森蘋果產季，這次微熱山丘「蘋果酥」特別換上全新「御守」造型包裝，小盒包裝每盒有2顆「為熱山丘蘋果酥」，吃得到經典酥皮、糖漬慢煮的青森蘋果醬、蘋果丁。特別的是，把盒裝沿著壓痕裁下，就能得到專屬的「御守造型小卡」，可以用來留言、傳情，更是充滿巧思。







微熱山丘「2入平安御守小包裝」即日起正式開賣，120元就能獨享，官網消費滿1314元就免費送一份「平安御守小包裝」。除此之外，在微熱山丘門市提供的「奉茶」服務，在台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區，即日起造訪門市，提供一個蘋果酥、一杯紅玉紅茶免費享用，讓人享受到最當季的青森蘋果療癒滋味。





微熱山丘蘋果酥 平安御守小包裝

售價：120元(2個入)

優惠活動：官網消費金額達NT$1,314（不限品項），即贈送蘋果酥2個裝 - 平安御守小包裝。



微熱山丘 奉茶服務

活動門市：台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區門市

活動內容：奉茶切換為蘋果酥搭配紅玉紅茶，購買蘋果酥6個裝或10個裝即贈送青森紅玉蘋果一顆。



詳細活動規範及供應情形，依 微熱山丘 官方公告為準。