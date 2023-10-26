東方樓回來了！老闆秘書們又多一間可以幫老闆訂位的頂級豪奢粵菜餐廳「東方樓」頂級粵菜餐廳，東方樓不只是回歸、更帶來全新菜單，以粵菜為底，融合川、滬菜系元素，跳脫傳統框架、加入現代的思維，讓「頂級豪奢乾貨」攜手「庶民時令珍饈」重新演繹經典老菜，每一道都有難忘的好味道、每一道都是滿滿的禮數，讓老闆們的每一口都是讚美。



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東方樓在眾多老饕們、老闆們的引頸期盼下重現江湖，位在南港新開幕的台北漢來大飯店3樓的東方樓面積高達233坪，122個座位包含64個小吃區座位和5個獨立包廂。餐廳以低調沈穩的藏青色為主體，室內裝潢由國際設計團隊精心打造，時尚風格裡的中式窗花設計，帶出低調典雅的風采，此外，餐具器皿也大量使用法國進口特訂款，不管是商務宴會或是聚會小酌，在這裡都能感受極致的品味與風格。





這一次東方樓的回歸，靈魂人物非漢來中餐品牌總經理羅嶸莫屬，出生於上海，7歲隨奶奶到香港後回上海讀書的羅嶸，15歲隻身前往香港學習廚藝，從學徒開始一路刻苦向上，1980年到台灣發展，很快進到漢來體系，一路從副主廚、主廚、品牌長到總經理，擁有深厚的粵菜技藝之外，更能發揮巧思變化菜色，精準掌握餐飲潮流與消費者喜好。





其中，「原煲松茸菜飯」結合港式煲仔飯與上海菜飯的特色，一如羅嶸出生上海、成長於香港的人生故事。泰國米以雞高湯煨煮；臘肉、香菇、蝦米和青江菜要先炒香，最後以直火煲出鍋巴香，食材中的珍貴的松茸，在鍋蓋掀開的瞬間竄出木質調的芬芳，拌勻後品嚐，米飯Q彈夠味、不黏不油，加上脆口鍋巴，整碗吃完口中仍留迷人餘香。



同時，羅嶸透過新元素，改變「香辣脆鱔」這道經典菜的風味。脆鱔烏光發亮的表層有一點一點的橙色細粉，嗅聞幾下，竟是柑橙果香。原來羅嶸以低溫烘烤手法，將陳皮徹底脫乾水份，接著細磨成粉，陳皮的果香豐盈了脆鱔的氣味，不僅如此，裹附的醬汁也加入微辣調味，嚐起來更加解膩。



吃粵菜不能少了湯，「椰香佛跳牆」以造型可愛的香水椰子為盅，打開椰蓋，魚翅、鮑魚、花膠、海參等高檔食材誘人食指大動。羅嶸巧妙的將慢熬的鮮醇上湯與新鮮椰子水結合，多番琢磨調整出黃金比例，讓湯汁入口初為雞高湯的鮮醇，抿唇享受滿滿膠質時，輕盈的果香像小精靈般在味蕾間躍動，結尾甜爽的南洋風顛覆原本佛跳牆的老派。若說古時候「佛聞棄禪跳牆來」靠得是輕功，為嚐現代版「椰香佛跳牆」的老和尚，必是施展花式滑板的高超技術「嘻哈」現身。





還有，高度約20公分的「錦繡八寶冬瓜盅」，裝在價值不斐的銀色鍛刻器皿上桌，以巨星般的氣勢登場，派頭十足！因為以冬瓜為盅，冬瓜的大小、形狀都須細細品評，切開後還得有厚實果肉方得適用。為去其生澀味，冬瓜去囊後，灑入鹽巴乾蒸、再跑水，徹底洗淨後入上湯與烤鴨肉等材料慢燉1.5小時，瀝掉貢獻所有精華的材料後，重新放入蓮子、冬菇、香菇、絲瓜、火腿、帶子、干貝、田雞、蝦等材料燉煮，入喉的是上湯的「魂」，散在舌尖的餘韻是冬瓜的甜，豐盛的八寶精彩地展現湯品的富饒，一勺入口已非滿足二字能盡。





除此之外，看準台灣人愛吃「片鴨」，東方樓特別請來米其林星級餐廳的烤鴨師傅坐鎮，烤鴨選用2.8至3.2公斤的宜蘭櫻桃鴨，師傅認為，這樣大小的鴨，肉質細嫩、油脂豐腴，最適合拿來做烤鴨。醃漬、打氣、燙皮、上醋水、風乾、冷卻、回溫鬆弛等繁複的工序後才能進到爐烤。



為了讓鴨皮呈現鬆而不化、脆中帶爽的口感，醋水中的麥芽糖改以蜂蜜替代，同時還特製了一台冷藏設備，讓鴨在爐烤前靜置吹風一夜。細細品嚐能發現鴨皮隱藏一股神秘燻香，原來，師傅在烤爐底層鋪放石頭，當鴨油受熱滴下時，噴出焦香回燻到鴨皮上，讓鴨皮的香氣更有層次。



同時，「招牌叉燒皇」是不能錯過的一道，這道每日限量的料理，挑選豬後背，靠近頭、肩前端油花分布均勻的梅頭肉，主廚只取中心帶嫩筋的精華，耗材比例高達2/3，一整豬也僅能製作4份叉燒皇。肉材精修後，以調和果泥的醃醬醃漬入味，大火翻烤至邊緣略帶焦香，再塗抹麥芽糖水慢烤至光澤閃亮，肉質呈現滑嫩細緻、表層微脆帶炭焦香，鹹甜均衡，嚼得到肉的甜味。









東方樓 頂級粵菜

地址：台北市南港區經貿一路168號3樓

營業時間：午餐11:30~14:30 | 晚餐17:30~21:30

訂位電話：(02) 2788-1618