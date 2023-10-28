花蓮瑞穗火車票買一送一！台鐵「環島之星」列車自10/25起在全台21個停靠站中，再多停一站「瑞穗」，讓人玩花蓮又有更多不同玩法。配合本次加停「瑞穗站」，易遊網特別攜手「瑞穗天合國際觀光酒店」，推出花蓮瑞穗交通+住宿優惠套票，兩天一夜最低每人6,990元起。單買瑞穗車票也有「買一送一」專屬優惠，讓人先規劃玩花蓮小旅行。



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台鐵「環島之星」列車在2023與迪士尼合作，打造「環島之星夢想號－迪士尼主題列車」，11節車廂集結米奇、米妮，還有「奇奇蒂蒂、史迪奇」專屬主題車廂，帶著粉絲們跑遍全台灣。針對環島列車停靠站中，10/25起增設停靠站「瑞穗」，讓人搭乘迪士尼列車也能在瑞穗下車，規劃一趟溫泉小旅行。







為了讓人到瑞穗玩更方便、也更省，易遊網推出「環島之星夢想號．漫遊瑞穗 歐風假期」全新系列行程，安排入住五星級「瑞穗天合國際觀光酒店」，兩天一夜行程中，第一天享受館內溫泉「黃金湯」以及親子遊樂設施「金色水樂園、甩尾車、電競室」等，並且入住歐風城堡套房，有一大床、兩小床、兩大床房型，每房都有專屬泡湯池，讓大小朋友都能盡情放電。





環島之星夢想號．漫遊瑞穗 歐風假期 全新行程資訊

此外，在入住方案中，第二天則可選擇「私廚+食農香草醋」或是「雲南美饌+香料奶茶」方案，其中第一路線私廚+食農香草醋走訪瑞穗「果子俠」，體驗自己採摘香草、DIY釀造香草醋，在充滿綠意的自然環境裡體驗自然，也可以加購澎湃餐盒饗宴，打造滿滿的餐桌儀式感。第二條路線雲南美饌+香料奶茶則是往北道花蓮光復「勝利不廢商號」，了解雲泰家族的「香料」文化，透過廚藝教學自製「家族香料奶茶、野菜香料鹹派」，結合雲南、泰國香料，以及花蓮在地的原民野菜，打造專屬下午茶體驗。如果想要自由行，易遊網同步推出「環島之星夢想號·花蓮瑞穗天合黃金湯泉自由行2天」，4人同行每人最低6,990元起。買本指定3日遊行程還加碼送「PRIME ONE牛排館午餐」，包含7道專屬菜單，主餐更有「菲力牛排、戰斧豬、爐烤海鱸魚」選擇。同時，易遊網再加碼11月24日前預訂台北、新左營、台東往返瑞穗的列車套票，享限量「買一送一」優惠。除了瑞穗優惠之外，環島列車針對「萬聖節」話題，在10/31前特別堆出全台唯一「火車市集」限定活動，在列車上指定時段推出「萬聖節美甲、萬聖節調飲、萬聖節點心」通通免費開吃，以及「蜘蛛網披薩、萬聖小鬼奶油酥餅」DIY體驗活動。只要完成扮裝任務，還能免費送「迪士尼造型面膜」，手刀先買火車票朝聖。

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環島之星夢想號 萬聖節搗蛋市集套票

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