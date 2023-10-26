台中人不等了！DON DON DONKI唐吉訶德將在11/9於台中TIGER CITY設立台中「DON DON DONKI台中TIGER CITY店」，同時DON DON DONKI唐吉訶德也為了台中人帶來了全新品牌「若櫻壽司」，全球首間。同時，獨厚台中粉絲們，最受DON DON DONKI唐吉訶德粉絲喜歡的和牛串、安田精米、現煮食堂(ヲた飯堂) 及 COSME DONKI 一同引進台中，讓要DON DON DONKI台中TIGER CITY店超好逛。



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這一次全新DON DON DONKI唐吉訶德台中店，除了是一層樓面、總面積550坪之外，PPIH集團還加碼帶來全新品牌「若櫻壽司」，全球第一間店就在台中 TIGER CITY。提供120席座位， 整體打造日系素雅質樸 的和風氛圍，運用大面積木紋延伸用餐環境，透過簡約、俐落的線條結合富有禪意的日式座位區。用餐環境互動 性高，製作過程透明化，全店由店員引導就座以人工點餐，讓消費者享受最暖心的日式用餐服務。





除了全球首店「若櫻壽司」之外，還有緣起於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道及鹿兒島產和牛，消費者以銅版價格享受高檔食材，職人煎的恰到好處熟度，提供鹽味、胡椒、芥末供選擇，深受台灣老饕們的喜愛，這一次也同步進駐DON DON DONKI台中店。



同時，還有在台北於南港店最受歡迎的現煮料理，提供消費者各式日本現煮麵食，以「創意一品-鹽味」、「創意一品-豚骨風味」、 「日清拉王-擔擔風味」最受消費者歡迎，任選泡麵由專人烹飪料理之服務帶來台中，店內隨時來碗熱騰騰的泡麵，台中泡麵控一定不能錯過。











DON DON DONKI 唐吉訶德台中 TIGER CITY 店

營業時間：10:00~23:00

地址：台中市西屯區河南路三段 120 號 B1