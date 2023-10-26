試說中餐廳沒有新菜單！板橋凱撒大飯店家宴中餐廳為了讓「桌菜」可以有更多選擇，更希望讓板橋人品嚐到最美味的特色料理，特別由龍皓洋主廚為老饕們設計，以上海本幫菜為主，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，推出包含蔥㸆鯽魚、無錫脆鱔、上海菜飯、八寶鴨及神級砂鍋白菜雞等多達60道上海經典名菜 ，搶攻板橋人的美食必吃清單。
推薦閱讀：東方樓頂級粵菜單！頂級粵菜餐廳東方樓強勢回歸，豪奢粵菜搶攻南港老闆們的口袋名單。
上海開胃菜中最具代表、且做工複雜即是「蔥㸆鯽魚」，挑選肥美多蛋約巴掌大的鯽魚，先以中火煎炸至雙面金黃後備用，將蔥、薑、蒜等辛香料入鍋爆香，放入鯽魚，再倒入紹興酒、鎮江醋、冰糖、白醋、醬油等，及秘製醬料以小火慢燒使其湯汁滲透食材，最後再以大火收汁。此道菜須經冷藏一天後品嚐，包覆飽滿醬汁的魚肉及酥脆魚骨，入口即化滋味濃郁、甜鹹開胃，衝擊老饕們的味蕾。
此外，廣為人知的庶民美食「上海菜飯」，將金華火腿、蝦米及青江菜切末並爆香，依序加入金華火腿雞高湯、白米及些許調味入砂鍋蒸煮，約莫10分鐘準備起鍋前，龍主廚加入紹興酒使菜飯增添酒香風味。上桌掀鍋撲鼻而來的是鮮香鍋氣令人垂涎三尺，入口品味其鹹香火腿、鮮脆菜末，與吸附油香鮮湯、粒粒分明Q彈飽滿的米飯融合交織，吃一口就停不下來。
還有乾隆御膳清單之一的功夫名菜「上海八寶鴨」，龍主廚遵循古法製作，特選2至3公斤重的全鴨，經手工去骨及開背後，將糯米、白果、香菇、蝦米、肉粒、冬筍、火腿、干貝、油蔥酥等超過八種以上食材，熱油入鍋煸炒加入醬油、白糖調味，釀入於鴨腹內，利用鴨頸繞過雙翼打結封口，放入蒸箱中蒸至超過3小時以上使其內餡熟透，再塗上老抽上色，入油鍋酥炸至鴨皮呈現金黃色澤即可起鍋。「八」寓意發財之意，而八寶餡料亦有五穀豐登、國泰民安之意，此道名菜更為家庭過節應景佳餚之一。八寶鴨呈現色澤紅潤，香氣四溢、外酥內嫩餡料豐富，必吃經典料理。
而喜愛暖身湯品千萬不可錯過龍主廚拿手菜「神級砂鍋白菜雞」，湯底為兩種高湯以完美比例融合而成，包含金華火腿及黃金玉米雞悶煮6小時的濃鮮高湯，及耗時16小時熬煮老母雞提煉富滿膠質的白湯，再依序融匯白菜、金華火腿、整隻土雞及扁尖筍等入砂鍋煨製4小時，絲滑乳白高湯、濃郁香醇香氣撲鼻而來，雞肉滑嫩鮮口，秋季暖心暖身暖胃。
板橋凱撒大飯店 上海菜新菜單推薦必吃
蔥㸆鯽魚 320元
無錫脆鱔 420元
上海菜飯 280元
上海八寶鴨 1,800元
神級砂鍋白菜雞 1,880元
蒜燒黃魚 1,680元
地址： 220新北市板橋區縣民大道二段8號
電話： 02 8953 8999