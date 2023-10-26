台北美福大飯店宴會廳聯手人氣名店「上海鄉村」，以老上海風格為主題推出「外灘饌粵」風華饗宴，結合上海鄉村的拿手好菜，以及美福宴會廳的經典粵菜，雙強聯手打造一日限定美食，更加碼現場提供復古風旗袍與長衫試穿服務，吃著上海美食、回到30年代的上海，讓人再次復古起來。



推薦閱讀：東方樓頂級粵菜單！頂級粵菜餐廳東方樓強勢回歸，豪奢粵菜搶攻南港老闆們的口袋名單。





晚宴菜色由上海鄉村行政主廚丁世偉規劃鎮店料理「烤方」及多道功夫菜，有名菜「無錫脆鱔」，新鮮鱔魚炸至酥脆後，裹上秘製無錫醬汁以及鎮江醋，口感爽脆酸甜。著重手工的「蘇式蟹粉魚唇鮑」，將海味鮮甜、口感軟嫩的上湯鮑魚，搭配膠質豐厚的花膠，與手拆澎湖扁蟹蟹黃，攬大海鮮甜，味香清雅，湯體層次豐厚。



還有40年來首次出走上海鄉村的「烤方拼蔥㸆刺參」，主廚將㸆過的蔥段填塞進刺參再燜煮收汁，濃郁的蔥醬香氣與刺參的彈牙爽口完美結合。菜色搭配的「烤方」是上海鄉村的老招牌，選用擁有三肥七瘦比例，一隻豬身上僅有八塊的五花肉，利用醬油與冰糖調味，循古蘇軾烹肉「原汁原味，雲須忌水」方式，不額外添加水份，以熟稔的火候掌控，費時八小時以上，煨煮出帶有琥珀色澤、脂香肉嫩的烤方。品嚐時將兩道菜包入方餅，微帶口感的刺參與香嫩烤方，豐富味蕾感受。





另一道經典湯品「砂鍋神仙老鴨湯」，主廚選用豬大骨等材料熬煮三天的濃湯，湯體呈現乳白色澤，鮮香味濃。搭配全鴨、火烔、扁尖筍熬煮多時，再加入綠竹筍增添爽脆口感，主廚特別添加香炸手工餛飩，讓湯頭多了一分油炸後的鹹香風味。





此外，台北美福行政主廚王志孚亦推出多道經典粵菜，有選用潮州代表食材「欖菜」入菜的「欖菜季豆鮮筍」，料理搭配鮮嫩玉米筍與四季豆炒香，欖菜特有的鹹香甘醇，搭配玉米筍的自然甜味與四季豆的脆，香氣獨特。費時費工的「脆皮燒肉」，將肥瘦相間的帶皮豬腩肉，先以糖、胡椒、花椒等醃製一天，再以熱水汆燙表面鎖住肉汁後蒸煮，靜置後於豬皮戳洞再爐烤至焦香。



豬皮表面酥脆，內層肉質仍保持鮮嫩Q彈口感，脆皮多汁不油膩。湯清香濃的「羊肚菌螺頭老火土雞湯」，主廚選用A級乾羊肚菌，搭配事先煮約一天的螺頭與土雞腿肉慢煮約三小時，土雞腿肉鮮嫩有彈性，湯體帶有羊肚菌特有的木質香氣。





撚手料理還有王行政主廚帶來的香港家鄉味─煲仔菜。「乾蔥豆豉雞煲」選用粵菜常用的甘香豆豉，搭配蒜及陳皮炒香製成豆豉醬，再與肉質鮮嫩有彈性的雞腿肉一起烹調，風味甘醇獨特。另一道「藤椒炒牛霖」選用肉質細緻柔軟、油脂較少的美國牛後腿肉，也是俗稱的和尚頭。經過醃製、過油鎖住肉汁，再以紅辣椒、青花椒及藤椒油等辛香料炒香，肉質鮮嫩，鑊氣十足，是道考驗火候的經典粵菜。





台北美福、上海鄉村「外灘饌粵」風華饗宴

時間：11月23日(四) 18:30入席，19:00開席

地點：台北美福大飯店 2樓宴會廳

桌價：每桌十位32,800元+10%

服裝：歡迎穿著旗袍及長衫、洋服入場



台北美福 旗袍體驗

當日免費提供有旗袍、復古長衫供穿搭體驗，賓客們可於館內自行拍照留念，請於訂位時預約。(衣服尺寸及款式依現場為主，數量有限，額滿為止。)

詳情及訂位請洽02-7722-3352 宴會業務

