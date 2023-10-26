7-ELEVEN巧克力大賞強勢回歸！每年秋冬之際，就是要到超商吃巧克力，今年7-ELEVEN巧克力大賞精選全球近70款巧克力，包括大家最愛的GODIVA、Hershey’s、法芙娜等爆夯巧克力品牌，並加碼和台灣南投埔里必買伴手禮「18度C巧克力工房」聯名，推出獨家限定巧克力甜點，讓巧克力控到小七選擇障礙發作，只要趁有任選2件8折、3件77折、買一送一和半價優惠囤貨。







於11/1~11/28期間限定的7-ELEVEN巧克力大賞，近70款巧克力商品中超過40款為超商通路獨家限定，以「小規格多樣化」、「跨界設計聯名」、「創新味蕾」、「典藏珍稀」四大主題網羅歐、美、日、紐、韓等國家人氣巧克力。首推小包裝方便攜帶的烏克蘭苦甜「Millenium千禧巧克力棒」、瑞士黑巧克力「赫蒂可可棒」、松露巧克力專家「法國Mathez松露可可球」。







超商獨家限定「Hershey's 原味熱巧克力」經典熱可可在秋冬療癒巧克力控。「GODIVA經典大師巧克力禮盒」則是有黑巧克力、榛子牛奶巧克力、覆盆子黑巧克力和焦糖牛奶巧克力綜合口味，滿足巧克力控貪吃的嘴。更引進肖像、漫畫、藝術跨界聯名巧克力包裝，首推法芙娜Ｘ迪士尼聯名鐵盒巧克力系列，五款不同設計收藏價值極高。以及超萌「SNOOPY聖誕倒數月曆巧克力」天天都有不同驚喜。





7-ELEVEN巧克力大賞新品

活動日期：2023年11月1日~11月28日

品項售價、優惠：

1、比利時Dolfin旅行 牛奶榛果巧克力/88%旅行黑巧克力 75元

11/1~11/6 & 11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



2、比利時Dolfin 烤杏仁巧克力/牛奶巧克力 139元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



3、法芙娜X迪士尼聯名 焦糖巧克力穀物餅乾球 99元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



4、法芙娜X迪士尼聯名 歐帕麗絲白巧克力餅乾球 99元

11/1-11/28 3入8折、3入77折。



5、SNOOPY聖誕倒數月曆巧克力 199元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



6、韓國 Lovint花生風味可可棒 59元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



7、Milka Max牛奶巧克力-OREO夾心/榛果 199元

11/1~11/6、11/13~11/28 2入8折、3入77折。



8、赫蒂可可棒(卡布奇諾風味/濃縮咖啡) 49元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



9、Millennium(提拉米蘇風味黑巧克棒/堅果夾心牛奶巧克力棒) 39元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



10、PANCRACIO 90%黑巧克力/檸檬薄荷風味黑巧克力 95元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



11、Millennium 牛奶巧克力片/花生鹹焦糖牛奶巧克力 99元

11/1-11/14當筆加購買1送1。



12、GODIVA經典大師巧克力禮盒15入裝 249元

1/1~11/6、11/13~11/28 2入9折，以價低者折。



13、Hershey's 原味熱巧克力 69元

11/1~11/6、11/13~11/28任選2件8折/3件77折。



14、法國Mathez爆米花風味松露可可球/經典松露造型可可球 99元

11/1-11/14當筆加購買1送1。



7-ELEVEN巧克力甜點新品

1、荔枝玫瑰起司巧克力 60元

10/30-11/6加入75元組合餐活動。



2、厚切巧克力雙色年輪蛋糕 45元

11/1-11/14 指定商品第二件省10元。



3、法式可可布雪蛋糕 32元

11/1-11/14 指定商品第二件省10元。



4、愛餡大亨-巧克力堡 39元

11/1-11/14 指定商品第二件省10元。



5、巧克力雙色可頌 45元

11/1-11/14 指定商品第二件省10元。



6、醇黑巧克力墨西哥麵包 35元

11/1-11/14 指定商品第二件省10元。



7、Feeling 18 焦糖巧克力塔 59元

11/01-11/06指定品項第二件6折。



8、Feeling 18 布朗尼巧克力慕斯杯 65元

11/01-11/06指定品項第二件6折。



9、中村生巧克力蛋糕捲 55元

11/01-11/06 指定品項第二件6折。



10、Feeling 18 摩卡風味慕斯杯 55元

11、Feeling 18 西西里風味檸檬咖啡塔 55元



CITY CAFE巧克力飲品半價優惠

活動時間：11/1~11/28

活動內容：購買巧克力專案架指定商品，即贈送 CITY CAFE 指定巧克力飲品半價小白單券乙張(單筆交易限領一張)。憑優惠券購買CITY CAFE指定巧克力飲品，可享5折優惠價(不限冰熱)，優惠可兌換到2023/12/5 23:59止。

指定品項：冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱脆酷摩卡咖啡(中) 、冰巧克力可可歐蕾(大) 、熱巧克力可可歐蕾(中) 、To b. by agnes b.經典冰巧克力可可(大)。