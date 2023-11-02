疫情後的第一個日本賞楓行程，來栃木準沒錯！東武鐵道於2023年7月開始運行的新型特快列車「SPACIA X」，從東京淺草出發至栃木縣的東武日光站，僅需1小時50分，如果賞楓之餘還想泡溫泉，到鬼怒川溫泉站也只需花費2小時的車程，而且SPACIA X一天最多往返2～4班，就能以快速又舒適的方式，體驗栃木縣的日光和鬼怒川2大知名「楓景區」。
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不少人想從東京出發到栃木縣的日光市，都會利用東武鐵道前往，而東武鐵道時隔33年首次更換新一代的特快列車「SPACIA X」從今年7月15日開始運行，旅客們除了在2小時內就能快速抵達東武日光站，還能享受更舒適的搭乘空間。「SPACIA X」是原有的「特急SPACIA」進化型，除了承繼長久以來精雕細琢的要素之外，還配合時代的新視覺意識，擁有流線圓弧型的車頭、車廂的幾合窗型融入日光傳統工藝「鹿沼組子」元素，純白的車身靈感也是來自日光東照宮陽明門門柱高貴的胡粉白，白中帶著微微的藍有瓷器的質感，讓傳統的優雅與革新的設計巧妙融合，低調奢華的感覺讓鐵道迷為之眼睛一亮。
東鐵特快列車「SPACIA X」擁有6節車廂共有212個座位，除了一般座位外，還有包廂、沙發座、休息廳等6款座位，其中最高級的「駕駛艙套房座」設計靈感來自私人飛機，以「移動套房」為概念，包廂面積寬達11平方公尺，最多可接待7人，其前方及側窗都有大片玻璃窗，可讓遊客放眼窗外風景，享受奢華的旅遊卓越體驗。此外，駕駛艙休息室是以日本現存最古老的度假飯店「日光金谷飯店」與「大使館別墅」為意象，營造出「跨越時空的休息廳」的氛圍，提供高雅沉穩的乘車空間，讓人置身其間對旅遊的期待倍增，餘韻更加深刻。
栃木縣的日光、鬼怒川溫泉是日本屈指可數的紅葉名所，日光國立公園內有雄壯的山巒與密佈的湖沼、瀑布、溪谷所形成的自然之美和世界遺產日光社寺為代表的歷史、文化相互交融，紅葉景點無數，日光伊呂波坂入選為「日本之道100選」、從明智平展望台可以將男體山、華嚴瀑布、中禪寺湖等日光壯麗的自然風光盡收眼底，秋天的紅葉季節尤其壯觀；日光銀山平公園湧出的源泉「庚申之湯」又名「美肌之湯」，泡在溫泉裡皮膚會變得光滑，是野趣豐富的露天溫泉。而鬼怒川溫泉鄉是可以在四季變化的自然中享受溪谷美和溫泉的溫泉鄉，紅葉景點也很多，其中特別推薦連結鬼怒川和鹽原兩大溫泉鄉的「日鹽紅葉線」和連接鬼怒川溫泉山麓站和丸山山頂，搭乘海拔差300米的「鬼怒川溫泉纜車」賞紅葉絕景。
另外，搭乘日光國立公園內的MT jeans那須纜車，來到標高約1,410公尺山頂的「山頂自然廣場」，有茶臼展望台、吊床廣場、愛犬廣場等設施，更可眺望那須高原鮮豔的紅、黃、橙色的壯觀秋色。此外，山頂還有四條適合不同層度的健行路線，從輕鬆的徒步旅行到在三本槍岳和清水平的真正登山路線，或從茶臼岳的縱走路線等廣泛的方式來享受登山運動。
欲搭乘「Spacia X」需要一口氣購買「乘車券+特急券」，在出發前1個月就可以在東武鐵道官網預約「特急券」的座位，而「乘車券」直接在搭乘當日於東武鐵道任一車站購票即可；若想要前往東武日光站遊玩，不妨考慮購買「東武鐵道日光周遊券」直接作為乘車券使用，還可另外前往許多景點，只要先在網路上預購「特急券」的席次即可。
從淺草到日光更舒適了！東武最新型特急「SPACIA X」賞楓搭一波，「質感胡粉白、高級駕駛艙座位」一路放鬆抵達日光、鬼怒川兩大賞楓聖地。
疫情後的第一個日本賞楓行程，來栃木準沒錯！東武鐵道於2023年7月開始運行的新型特快列車「SPACIA X」，從東京淺草出發至栃木縣的東武日光站，僅需1小時50分，如果賞楓之餘還想泡溫泉，到鬼怒川溫泉站也只需花費2小時的車程，而且SPACIA X一天最多往返2～4班，就能以快速又舒適的方式，體驗栃木縣的日光和鬼怒川2大知名「楓景區」。
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