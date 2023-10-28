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燒肉吃貨券來了！王品雙11雙人套餐1111元「Oh my!原燒、最肉、肉次方」，限量2萬份、最高優惠49折。

2023-10-28 文字：編輯 李維唐 圖片：王品 人氣：260
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編輯 李維唐

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王品集團為了愛吃肉的粉絲、為了喜歡吃到飽的肉肉控推出史上最優惠「燒肉吃貨券」，只要到「王品瘋美食APP」搶購燒肉吃貨券，就可以在11月周一至周四到店消費，即可憑券用1,111元享受指定套餐或滿千現折111元，最高優惠49折，限量20,000份。

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王品肉肉活動

其中，台中人氣必吃「最肉」燒肉，讓饕客憑「燒肉吃貨券」就能用1,111元吃到原價2,280元的「狂放牛豚雙人組合餐」，相當於以原價49折享受厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排和迷迭香橙酒櫻桃鴨胸等精選肉品。
王品最肉

此外，「Oh my!原燒」經典招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，會員可以用1,111元吃到原價1,898元的盛世好料，先以長達50公分的鑽切牛衝擊吃貨們的視覺，再透過專人代烤品嘗到肉質外酥內軟的口感，同時還有嚴選板腱牛排等豐富肉品滿足饕客五臟廟。同時，堪稱最難訂到位的吃到飽追肉聖地「肉次方」則是推出消費滿千現折111元。
王品Oh my!原燒

同時，11/1-11/30三品牌也加碼推出「11元加肉券」，內用消費不限金額、現領現用，讓消費者能用11元到各品牌加購「Oh my!原燒」的「嚴選牛五花」、「最肉」的「松露紅羽雞腿」和「肉次方」的「昇龍章魚腳」，讓肉肉控在11月吃到飽、吃到飽到不想回家。
王品肉次方
 


王品瘋美食

官網：https://www.wowfms.com/

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王品 優惠 燒肉
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