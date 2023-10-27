誠品生活升級為「誠品生活480」！致力於提供美好生活體驗的「誠品生活」，今年底將在台中七期推出全新概念城市美術館「誠品生活480」，7500坪、8層樓的空間中打造台中新地標，預計將在12月正式對外試營運，其中5樓的「誠品書店」則是在今日搶先開放，台中人週末就去「誠品生活480」當文青、享受最不一樣的誠品書店。







以城市美術館為概念的「誠品生活480」座落在台中市七期市政路上，全店8層樓、7,500坪的空間中，集結生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等多元品牌櫃位，旗下的「誠品生活精選expo SELECT」也首度插旗台中。在外觀上則是以大面積潔白外牆呈現出極簡風格，戶外一樓請到台中花博策展人吳書原打造超過500坪的綠意廊道，為台中人帶來全新逛街、聚餐休憩好去處。







整棟「誠品生活480」預計將在12月試營運，而位於五樓的誠品書店及咖啡廳eslite café則是在今日10/27搶先對外開放，呼應整體策展空間，書店內的窗景設計成「巨幅畫框」，將陽光、窗景、書籍和讀者框成一幅美景。長達50公尺的十字動線則是將「科學與人文書區」、「美學藝境」和商業趨勢主題的「車庫時光」三大書區串連。





誠品生活480 店家資訊

地址：台中市西屯區市政路480號

電話：04-2251-6898

停車資訊：惠來路直行至市政路右轉，約100公尺處，即可抵達停車場。



誠品生活480預計開業時間

10/27起「5F誠品書店」、「eslite café」提前開放

營業時間：11:00-20:00



11/8起「B1美食空間」陸續開幕

營業時間：11:00-20:00



全館試營運：預計2023年12月試營運