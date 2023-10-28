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六福2023線上旅展！住宿券下殺23折、餐券優惠59折起，再加碼買兩套再送四張。

2023-10-28 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：六福旅遊集團 人氣：158
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編輯 李維唐

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六福旅遊集團集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店以「永續旅行」為主軸，推出全年最強旅展優惠專案組合，住宿券25折起、餐券38折起，線上旅展同步開賣。此外，更貼心打造實體「六福旅展快閃櫃」，指定時段販售快閃限定超值餐券「敘日全日餐廳 平日午晚餐暢享券套券組(5張/套)」，買兩套再送四張。

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2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 
2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 

旅展深受熱烈好評「關西六福莊 探索旅行 8,899元」超值CP值專案只要39折，三人入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊六福村，任選寓教於樂，動物保育教育的福豚生態體驗 或狐獴觀察體驗二選一，12月29日前平日入住加碼升等肯亞綠地客房，再享第4~6人入住不加價。於全台唯一多物種共棲的友善環境，體驗永續旅行的核心價值，與六福一起玩越多，越愛地球。
2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 

台北南港四鐵共構、交通最為便捷的五星級國際酒店，台北六福萬怡酒店推出早鳥線上限時優惠，購買3張「六福萬怡 台北城市度假輕旅行住宿券」，立即加贈1張，現賺12,000元，買6張再送粵亮廣式料理 靓皮烤鴨三吃，於10月19日、10月26日準時開搶，每日限量50組。
2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 

逢開賣必搶的「六福村 單人套票 777元」，超低優惠65折，邀請大小朋友暢玩全台最盛大的萬聖慶典-墓碑鎮，讓人感受驚悚蜘蛛橫行的街道與充滿詭譎氛圍百人活屍大遊行中，挑戰驚嚇指數的極限，體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動，和猛鬼們在遊樂園內鬼混玩耍一整天，亦可暢玩六福村主題樂園各項設施。 
2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 
 

 

2023六福ITF國際旅展暨線上旅展 

活動日期：2023/10/19 12:00 ~2023/11/12 23:59
2023年ITF旅展 : https://bit.ly/46sOvHm
六福村線上商城 : https://bit.ly/3FnKAQs
 

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