黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名新品是奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后！擁有極高人氣的古早味甜品「黑丸嫩仙草」，除了有最經典的嫩仙草擄獲甜點控的胃，成為超商團購爆夯款之外，近年來也和各大超萌IP聯名，推出超可愛包裝和一秒現身的造型甜點凍，這次再度推出全新奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后造型，於即日起在7-ELEVEN獨家開賣，超療癒的下午茶就到樓下小七就有。







每每推出迪士尼聯名款的黑丸嫩仙草，這次以可愛Ｘ反派雙主打，推出奇奇蒂蒂造型「古早味紅茶凍」，濃郁茶凍淋上鮮奶油後，奇奇蒂蒂可愛模樣一秒現身。而反派代表烏蘇拉以及壞皇后也必成經典仙草凍的包裝，仙草凍本體也藏有隱藏版圖騰，只要將鮮奶油淋上去變會瞬間現形，反差萌的烏蘇拉和壞皇后讓迪士尼鐵粉買了捨不得吃。



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黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名

款式：奇奇蒂蒂紅茶凍、烏蘇拉仙草凍、壞皇后仙草凍

販售通路：7-ELEVEN

售價：45元

優惠：到全台 7-ELEVEN 不只可以買到迪士尼仙草凍及愛玉凍，即日起到2024/1/3憑購買發票登入，還有機會抽東京迪士尼雙人機票。