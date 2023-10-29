為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 奇奇蒂蒂來了！黑丸嫩仙草「奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后」新品，7-ELEVEN爆萌登場。

奇奇蒂蒂來了！黑丸嫩仙草「奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后」新品，7-ELEVEN爆萌登場。

2023-10-29 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：黑丸嫩仙草 人氣：830
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名新品是奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后！擁有極高人氣的古早味甜品「黑丸嫩仙草」，除了有最經典的嫩仙草擄獲甜點控的胃，成為超商團購爆夯款之外，近年來也和各大超萌IP聯名，推出超可愛包裝和一秒現身的造型甜點凍，這次再度推出全新奇奇蒂蒂、烏蘇拉、壞皇后造型，於即日起在7-ELEVEN獨家開賣，超療癒的下午茶就到樓下小七就有。
黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名7-ELEVEN限定 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

每每推出迪士尼聯名款的黑丸嫩仙草，這次以可愛Ｘ反派雙主打，推出奇奇蒂蒂造型「古早味紅茶凍」，濃郁茶凍淋上鮮奶油後，奇奇蒂蒂可愛模樣一秒現身。而反派代表烏蘇拉以及壞皇后也必成經典仙草凍的包裝，仙草凍本體也藏有隱藏版圖騰，只要將鮮奶油淋上去變會瞬間現形，反差萌的烏蘇拉和壞皇后讓迪士尼鐵粉買了捨不得吃。

推薦閱讀：台北捷運、三麗鷗聯名搶先看！超過19個KITTY、布丁狗、大耳狗聯名商品曝光，超萌「三麗鷗彩繪列車」就在淡水信義線。
黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名「奇奇蒂蒂紅茶凍」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名「壞皇后仙草凍」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

黑丸嫩仙草Ｘ迪士尼聯名

款式：奇奇蒂蒂紅茶凍、烏蘇拉仙草凍、壞皇后仙草凍
販售通路：7-ELEVEN
售價：45元
優惠：到全台 7-ELEVEN 不只可以買到迪士尼仙草凍及愛玉凍，即日起到2024/1/3憑購買發票登入，還有機會抽東京迪士尼雙人機票。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#7-ELEVEN
morechevron_right
文章關鍵字
7-ELEVEN 聯名 迪士尼 奇奇蒂蒂 more
延伸閱讀

還魂梅冰沙！泰國Mag Mag「枝仔冰城頭等艙梅子冰沙」一口就還魂，7-ELEVEN預購199元。

 編輯 李維唐

迪士尼瓶中娃娃開賣！每年都搶爆「午後の紅茶」瓶中娃娃7-ELEVEN開賣，紫色限定版「米奇、唐老鴨」鐵粉喝午後紅茶搶周邊。

 編輯 張人尹

[分享]滿滿的咖波~~台北市松山高中對面的7-ELEVEN 松高門市滿滿的咖波~~

 姬蝶
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up