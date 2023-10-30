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日本牡蠣限定開吃！鳥丈爐端燒牡蠣家常菜、勝政勝勢豬排牡蠣，牡蠣料季節限定。

2023-10-30 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：慕里諾國際餐飲 人氣：438
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

秋季不只是要吃蟹、更不能忘記「牡蠣」秋節最肥美的海產，慕里諾國際餐飲希望提供給消費者最好的料理體驗，特別針對旗下餐廳推出「日本牡蠣祭」，特別嚴選日本三重縣與廣島縣所產牡蠣，鳥丈爐端燒、勝政豬排、勝勢豬排、BEPPIN，11/1起至12/31止限定開吃。

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日本牡蠣祭

其中，主打三重縣伊勢牡蠣的鳥丈爐端燒帶來溫暖的「牡蠣湯豆腐」與酥炸口感「南蠻牡蠣」料理。「牡蠣湯豆腐」以保溫的陶鍋裝盛著鮮甜柔嫩的伊勢牡蠣，散發著日式高湯的溫暖香甜氣息，一旁吸附湯頭的板豆腐，展現與牡蠣相同的柔嫩口感，而玉米筍、洋蔥、水菜等配料則增添蔬菜香甜。
鳥丈爐端燒 日本牡蠣祭

另一道風味濃厚的「南蠻牡蠣」，以片栗粉包裹伊勢牡蠣酥炸，再淋上特製南蠻醬搭配，外皮略呈現Q彈口感，飽滿鮮美的牡蠣在鹹甜醬汁風味後竄出，越是咀嚼越能品嘗到牡蠣獨有香氣，再沾裹些許自家製塔塔醬還能再多一種香甜風味吃法。
鳥丈爐端燒 南蠻牡蠣

聞名日本全國的廣島牡蠣，今年起首度出口到歐洲而廣受世界矚目，導致進口至台灣的貨源減少，為了不讓年年此時期待牡蠣祭的饕客失望，慕里諾國際餐飲集團以比往年高的成本進口來台，於靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排持續推出經典的「酥炸牡蠣」，另有搭配台灣在地優質豬肉的海陸雙饗「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」，可同時享有口感軟嫩的腰內豬排以及爆汁燙口的酥炸牡蠣。
勝政日式豬排、勝勢日式豬排 日本牡蠣祭

同時，以自製義大利麵搭配各式醬汁發揚和風洋食精神的BEPPIN PASTA，則以蒜片爆香搭配培根炒製的「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」，吃得到鮮美飽滿的牡蠣與大火炒製的迷人香氣。「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」是一道台灣少見的義大利湯麵，料理長以自家製奶醬搭配辣醬調配，奶油醬溫潤滑順風味裡帶有些許韓式豆瓣的甜辣，更能襯托廣島牡蠣的鮮美。BEPPIN PASTA也準備日本洋食店家的經典菜色「蒜香油封廣島牡蠣」，飽滿的廣島牡蠣經高品質的橄欖油煮製，橄欖油的清新氣息完美鎖住牡蠣鮮甜，隨附的法式麵包沾附醬汁也增添滿足感。
BEPPIN PASTA 日本牡蠣祭




 

 

鳥丈爐端燒 日本牡蠣祭

限定新菜：牡蠣湯豆腐 320元、南蠻牡蠣 320元


勝政日式豬排、勝勢日式豬排 日本牡蠣祭

靜岡勝政日式豬排：酥炸牡蠣腰內豬排套餐 460元、酥炸牡蠣單點(三顆) 270元
伊勢路勝勢日式豬排：酥炸廣島牡蠣腰內豬排套餐 450元、酥炸廣島牡蠣單點(三顆) 270元


BEPPIN PASTA 日本牡蠣祭

蒜香油封廣島牡蠣 360元、牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵 450元、牡蠣菠菜辣味奶油湯麵 450元

 

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#日式豬排
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文章關鍵字
廣島牡蠣 日式豬排 限定料理 期間限定
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