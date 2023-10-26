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中餐桌菜3選！新開店東方樓、一日限定上海菜、板橋人的家宴，搶攻老饕必吃菜單。

2023-10-26 文字：編輯 李維唐 圖片：東方樓、台北美福、板橋凱撒 人氣：3,872
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編輯 李維唐

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為了讓桌菜可以更有變化、為了讓老饕可以品嚐到更有味道的中菜粵菜料理，新開店東方樓強勢回歸進軍南港，同時台北美福更是為了讓老饕可以一秒回上海，攜手上海鄉村打造一日限定上海美食，最後就是有板橋人的家宴餐廳推出60多道上海菜、搶攻聚餐必吃新菜單。
 

頂級粵菜餐廳東方樓

老闆秘書們又多一間可以幫老闆訂位的頂級豪奢粵菜餐廳「東方樓」頂級粵菜餐廳，東方樓不只是回歸、更帶來全新菜單，以粵菜為底，融合川、滬菜系元素，跳脫傳統框架、加入現代的思維，讓「頂級豪奢乾貨」攜手「庶民時令珍饈」重新演繹經典老菜，每一道都有難忘的好味道、每一道都是滿滿的禮數，讓老闆們的每一口都是讚美。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373420
東方樓 頂級粵菜 必吃片鴨
東方樓 頂級粵菜 必吃 叉燒


板橋凱撒家宴60道上海菜

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳為了讓「桌菜」可以有更多選擇，更希望讓板橋人品嚐到最美味的特色料理，特別由龍皓洋主廚為老饕們設計，以上海本幫菜為主，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，推出包含蔥㸆鯽魚、無錫脆鱔、上海菜飯、八寶鴨及神級砂鍋白菜雞等多達60道上海經典名菜 ，搶攻板橋人的美食必吃清單。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/back/update/373511
板橋凱撒大飯店 必吃神級砂鍋白菜雞
板橋凱撒大飯店 必吃上海菜飯


台北美福一日限定上海菜

台北美福大飯店宴會廳聯手人氣名店「上海鄉村」，以老上海風格為主題推出「外灘饌粵」風華饗宴，結合上海鄉村的拿手好菜，以及美福宴會廳的經典粵菜，雙強聯手打造一日限定美食，更加碼現場提供復古風旗袍與長衫試穿服務，吃著上海美食、回到30年代的上海，讓人再次復古起來。

媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373510
一日限定上海菜必吃烤方拼蔥㸆刺參
一日限定上海菜砂鍋神仙老鴨湯

 

 

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板橋家宴新菜單！板橋凱撒家宴中餐廳「上海菜」蔥㸆鯽魚、八寶鴨、神級砂鍋白菜雞。

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