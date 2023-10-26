為了讓桌菜可以更有變化、為了讓老饕可以品嚐到更有味道的中菜粵菜料理，新開店東方樓強勢回歸進軍南港，同時台北美福更是為了讓老饕可以一秒回上海，攜手上海鄉村打造一日限定上海美食，最後就是有板橋人的家宴餐廳推出60多道上海菜、搶攻聚餐必吃新菜單。



頂級粵菜餐廳東方樓

老闆秘書們又多一間可以幫老闆訂位的頂級豪奢粵菜餐廳「東方樓」頂級粵菜餐廳，東方樓不只是回歸、更帶來全新菜單，以粵菜為底，融合川、滬菜系元素，跳脫傳統框架、加入現代的思維，讓「頂級豪奢乾貨」攜手「庶民時令珍饈」重新演繹經典老菜，每一道都有難忘的好味道、每一道都是滿滿的禮數，讓老闆們的每一口都是讚美。



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板橋凱撒家宴60道上海菜

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳為了讓「桌菜」可以有更多選擇，更希望讓板橋人品嚐到最美味的特色料理，特別由龍皓洋主廚為老饕們設計，以上海本幫菜為主，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，推出包含蔥㸆鯽魚、無錫脆鱔、上海菜飯、八寶鴨及神級砂鍋白菜雞等多達60道上海經典名菜 ，搶攻板橋人的美食必吃清單。



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台北美福一日限定上海菜

台北美福大飯店宴會廳聯手人氣名店「上海鄉村」，以老上海風格為主題推出「外灘饌粵」風華饗宴，結合上海鄉村的拿手好菜，以及美福宴會廳的經典粵菜，雙強聯手打造一日限定美食，更加碼現場提供復古風旗袍與長衫試穿服務，吃著上海美食、回到30年代的上海，讓人再次復古起來。



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