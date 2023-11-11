雲海控趕快安排日本關西之旅了！秋季遊日本除了最受歡迎的賞楓行之外，雲霧渺渺的壯麗雲海景色，也是秋季不可錯過的大自然奇景，位在兵庫縣北方的城崎溫泉一帶，入秋後便迎來特別涼爽宜人的氣候，加上環繞周圍的群山以及靠日本海的地理位置，造就了多處的雲海絕景，現在就趕緊跟著編輯腳步，帶你看遍城崎溫泉4處絕美雲海景點，近期有機會到兵庫縣旅遊的話，別錯過這些秋季縣定的超美打卡點了。



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▲圖片來源／Visit Kinosaki 提供



日和山龍宮城：傳說的海之宮殿！形成獨立的仙境美景

日本耳熟能詳的民間故事「浦島太郎」中，浦島太郎拯救了被欺負的海龜，海龜為了答謝浦島太郎，帶著浦島太郎至龍宮城參觀，而故事中的海之宮殿「龍宮城」也留下不少傳說。在城崎溫泉不遠之處的城崎町日和山，遠處海面上就能見到故事中夢幻的龍宮城，當秋季清晨遇雲海環繞龍宮城時，從距離700公尺左右的展望台望過去，龍宮城漂浮於白茫茫一片的雲海中顯得若即若離，更增添一份神祕氛圍。

▲圖片來源／Visit Kinosaki 提供



城崎來日山：山頂飽覽壯麗雲海！專業攝影師紛紛慕名而來

從城崎溫泉出站往南走，坐車約30分鐘可抵達的「來日山」，在高達566.6公尺的山上，就有機會目睹美如仙境的雲海世界！波濤洶湧的雲海景色也吸引不少旅客前往，更有許多專業攝影師慕名而來，跳脫以往的賞楓行程，拍出有別於緋紅楓葉景致的壯麗雲海景色。

▲圖片來源／Visit Kinosaki 提供



出石有子山城跡：雲海包覆歷史城跡！穿越鳥居即來到神秘空間

城崎溫泉周邊的出石城下町，是一座富有歷史人文的復古小鎮，當地的「有子山稻荷神社」除了有層層延伸的赤紅鳥居，吸引不少旅客前往朝聖拍照之外，踏過一階階的階梯、穿越一層層的鳥居，大約1～1.5小時可抵達山頂上的「有子山城跡」，這裡在1580年由豐臣秀吉攻陷此地，留存下來的城跡能看見過去的歷史，也成為不少歷史迷前往的觀光勝地。越過鳥居抵達高達321公尺的有子山山頂後，就有機會見到被雲海包覆的有子山，彷彿浮在空中的天空之城一般的絕景，將使人產生來到仙境般的錯覺，忍不住流連忘返。

▲圖片來源／Visit Kinosaki 提供



城崎溫泉大師山：米其林一星級景色！雲海日出同時飽覽

環繞城崎溫泉周圍的「大師山」，可一覽城崎溫泉街道全貌，由山頂眺望的景致更獲得米其林一星等級！從城崎溫泉輕鬆地漫步至山頂約1小時，途中會行經城崎溫泉的守護神殿「溫泉寺」，大師山上也有機會可見層層雲海遍布於城崎溫泉上頭的奇幻美景，雲海散去後就能一探究景米其林一星等的景致，10點過後還可至一旁的「MIHARASHI Café」來杯暖暖的咖啡，迎接美好又舒適的早晨。

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