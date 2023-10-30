乾杯全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」插旗嘉義耐斯王子！乾杯集團旗下「黑毛屋」以經典日式火鍋為特色，擄獲一票火鍋控。這次以升級版「黑毛屋招待所」進軍嘉義耐斯王子大飯店，斥資千萬打造超過200坪的奢華火鍋體驗，提供關西風壽喜燒一餐雙鍋、桌邊服務和沈浸式KTV歡唱包廂3大亮點，打造嘉義人全新火鍋體驗。
看準台灣人愛吃鍋的飲食習慣，乾杯集團積極擴展火鍋市場，繼黑毛屋、麻辣45之後，再度祭出頂規升級版「黑毛屋招待所」，首間店選在嘉義唯一五星認證「耐斯王子大飯店」17樓，202坪空間提供86席位和6間個性化包廂，無論是商業聚餐、情侶約會都會是嘉義人新選擇。
在黑毛屋招待所強調「一餐雙鍋」新吃法，主打台灣少見的「關西風壽喜燒」，以牛脂塗抹鑄鐵鍋，再將整片日本A5和牛紐約客撒上白糖、淋上天皇御用成醬油煎香，鹹甜風味沾上蛋液和日本進口艷姬米飯一同入口，是店內必吃招牌。
涮涮鍋則是提供柴魚昆布湯、清雞湯、貝貝湯三種湯底，配上頂級海陸食材，並在店內準備15個水族箱養殖10~15種活海鮮，為饕客隨時提供最生猛新鮮的海鮮，現場挑選可入鍋之外，還有生魚片、大阪特色串炸、家常煮付、炸魚骨等各種日式料理選擇。整份套餐共有10道餐點，從前菜、主餐到甜點讓人飽餐一頓。
用餐過程中全程提供日本仲居式服務，受過專業訓練的服務人員，透過對於食材的了解、精準掌握下鍋的順序和烹煮時間，烹飪過程中也將講解食材的小故事，並且有專業剝蟹服務，讓人從頭到尾都不用動手煮、或費力剝殼，只要動口就能吃飽飽。
空間設計由日籍設計師「道下浩樹」操刀呈現出華麗現代和風、大人社交場合，將日式傳統圖案與色調完美融合設計中，並規劃6間不同主題包廂，其中一間更是擁有KTV歡唱設備，讓人一邊吃鍋、一邊開麥歡唱，享受最最舒壓的用餐時刻。
推薦閱讀：誠品城市美術館「誠品生活480」台中登場！7500坪、8層樓打造台中新地標。
黑毛屋招待所 嘉義耐斯王子店
試營運：2023/11/1
電話：05-277-3005
地址：嘉義市東區忠孝路600號17樓 / 嘉義耐斯王子大飯店
營業資訊：11:00-15:00(Last Order 14:30)、17:00-23:00(Last Order 22:00)