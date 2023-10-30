乾杯全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」插旗嘉義耐斯王子！乾杯集團旗下「黑毛屋」以經典日式火鍋為特色，擄獲一票火鍋控。這次以升級版「黑毛屋招待所」進軍嘉義耐斯王子大飯店，斥資千萬打造超過200坪的奢華火鍋體驗，提供關西風壽喜燒一餐雙鍋、桌邊服務和沈浸式KTV歡唱包廂3大亮點，打造嘉義人全新火鍋體驗。







看準台灣人愛吃鍋的飲食習慣，乾杯集團積極擴展火鍋市場，繼黑毛屋、麻辣45之後，再度祭出頂規升級版「黑毛屋招待所」，首間店選在嘉義唯一五星認證「耐斯王子大飯店」17樓，202坪空間提供86席位和6間個性化包廂，無論是商業聚餐、情侶約會都會是嘉義人新選擇。







在黑毛屋招待所強調「一餐雙鍋」新吃法，主打台灣少見的「關西風壽喜燒」，以牛脂塗抹鑄鐵鍋，再將整片日本A5和牛紐約客撒上白糖、淋上天皇御用成醬油煎香，鹹甜風味沾上蛋液和日本進口艷姬米飯一同入口，是店內必吃招牌。





黑毛屋招待所 嘉義耐斯王子店

試營運：2023/11/1

電話：05-277-3005

地址：嘉義市東區忠孝路600號17樓 / 嘉義耐斯王子大飯店

營業資訊：11:00-15:00(Last Order 14:30)、17:00-23:00(Last Order 22:00)