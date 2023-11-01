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台中沙鹿夜景約會清單！台中人私藏7間「沙鹿夜景餐廳」，IG超夯帆杋望海、寵物友善餐廳鹿雅森林、看夕陽推薦MITAKA 3e。

2023-11-01 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各窩客提供 人氣：438
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編輯 張人尹

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台中沙鹿夜景餐廳口袋名單！約會必推的「夜景餐廳、景觀餐廳」讓人無論是看夕陽、看夜景都超有氣氛，美照可以從日落拍到深夜。這次窩客島整理台中人私藏的7間「沙鹿夜景餐廳」口袋名單，包含IG超人氣「帆杋望海」，可以帶毛小孩一起吃、一起拍美照的「鹿雅森林」，以及看夕陽必推的「MITAKA 3e」等餐廳，帶你美照拍一輪。
台中沙鹿夜景推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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台中沙鹿夜景推薦：帆杋望海

窩客 小米食 說：
帆杋望海位於沙鹿往弘光科大的路上，有著這處飽覽百萬夜景的秘密基地，從黃昏的唯美雲彩，至太陽下山後的璀璨光景，180度零死角，將大肚山的浪漫景色盡收眼底...<閱讀全文>

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#帆杋望海
地址：台中市沙鹿區榜文路88號
電話：04-26335199
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台中沙鹿夜景推薦：黑森林景觀咖啡

窩客 藍♀β♥love♥晴 說：
黑森林景觀咖啡的建築和庭園造景很漂亮，乾淨的草地，適合小孩、毛孩小運動一下。頗具特色的主建物，採用清水模設計三角造型的建築有著大片落地玻璃的設計...<閱讀全文>

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#黑森林景觀咖啡
地址：04-26319588
電話：台中市沙鹿區都會園路2233巷200號
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台中沙鹿夜景推薦：滔月景觀咖啡廳

窩客 冠婷｜生活趣 說：
台中夜景餐廳推薦-滔月景觀咖啡廳─沙鹿寵物友善餐廳推薦，輕擁百萬夜景，在藏身山林裡的秘境網美餐廳看夜景、看飛機、仰望星空，邊享用擺盤精緻的現做餐點太~浪漫...<閱讀全文>

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#滔月景觀咖啡廳
地址：台中市沙鹿區台灣大道六段612巷168號
電話：0911-583-332
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台中沙鹿夜景推薦：星星複合式夜景餐廳

窩客 Jason's Life 說：
用餐環境有分1~3樓，當然最好的位置還是位在3樓，可以用較佳的視野欣賞夜景。3樓面向夜景的用餐位置都是最夯的，而且還有設計路燈造型，感覺滿浪漫的。...<閱讀全文>

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#星星複合式夜景餐廳
地址：台中市沙鹿區東晉東路58-9號
電話：04-2633-2338
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台中沙鹿夜景推薦：岳家庄夜景咖啡廳

窩客 跟著關關看世界 說：
我覺得像這樣的夜景桌遊咖啡廳很棒耶，跟一群朋友來玩會覺得超好笑而且時間過好快，還可以訓練邏輯思考，重點是價格也便宜，像我們每平均每人只要100多元就可以玩超久，如果一群剛認識的朋友想破冰，或是時間太晚想聚會無處可去，岳家莊夜景桌遊咖啡廳就會是個挺不錯的選擇呦...<閱讀全文>

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#岳家庄夜景咖啡廳
地址：台中市沙鹿區埔子里37號
電話：(04) 2652-6299
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台中沙鹿夜景推薦：MITAKA 3e CAFE

窩客 貪食瑞秋a口袋名單 說：
位於沙鹿大肚山上，面的不是台中市，而是海線，所以景色不只夜景美，夕陽時更美。搭配夕陽映下，一整排落羽松的橘更耀眼了...<閱讀全文>

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#MITAKA 3e CAFE
地址：台中市沙鹿區東晉東路731號
電話：04-26318578
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台中沙鹿夜景推薦：鹿雅森林

窩客 小貝與小貝婆的幸福生活 說：
傍晚來到了鹿雅森林除了可以欣賞夜景外，還有廣大的草皮讓麻糬跑跑放電，店家也有販售寵物餐同時麻糬的晚餐也一起解決了。...<閱讀全文>

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#鹿雅森林
地址：台中市沙鹿區台灣大道7段346巷302號
電話：(04)2633-5355
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帆杋望海 黑森林景觀咖啡 滔月景觀咖啡廳 星星複合式夜景餐廳 more
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 編輯 林奕如
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