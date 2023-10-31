千葉火鍋吃到飽，優惠4折吃龍蝦！火鍋控口袋名單、超高CP值的「千葉火鍋」，看準冬天吃鍋季節，特別在11月推出「龍蝦加價購下殺4折」限定優惠活動，除此之外，11月生日的天蠍座、射手座壽星，還有火鍋吃到飽5折的生日優惠，讓火鍋控天天都有理由約吃鍋。



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千葉火鍋在11/1-11/30，於全台14間指定分店推出「龍重巨獻 龍蝦加價購下殺4折」限定優惠活動，在活動期間內只要內用開鍋，就能用359元加購一隻霸氣龍蝦入鍋，每隻重量約500-600克，價格換算下來直接打4折，讓火鍋控一秒超澎湃。







除此之外，千葉火鍋11月壽星優惠，同步推出享味卡會員壽星本人5折、同行9折，一般成人壽星也可享有85折優惠。並且全新二代店「享千葉火鍋」預計在11月下旬於高雄大昌開幕，主打各式原肉、現流海鮮，以及獨家12種火鍋湯底，無論是成吉思汗鍋、巽羽雞湯鍋、札榥味噌鍋、泰式酸辣鍋，火鍋通通要朝聖。





千葉火鍋 龍重巨獻 龍蝦加價購下殺4折

活動期間：2023/11/1-11/30

活動內容：只要於限定千葉火鍋店家，內用加價359元即可加購龍蝦乙隻。

適用店家：

千葉火鍋：林口、中原、淡水、五股、中壢、南崁、竹北、忠孝、苗栗、豐原、埔里、嘉義店

享千葉：大里店

新千葉：斗六店





千葉火鍋 壽星吃火鍋5折起

活動期間：2023/11/1-11/30

活動內容：千葉火鍋當月成人壽星優惠，享味卡會員壽星本人5折、同行9折，一般成人壽星也可享有85折優惠。

注意事項：新千葉火鍋與享千葉火鍋不適用。



詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。