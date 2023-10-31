晶華美食一直是許多老饕追逐的口袋名單，為了給老饕們不一樣的美食體驗，晶華三燔本家、晶華軒，11月1日起攜手推出「日本三大名蟹祭」毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹，要用三款最有特色名蟹、打造晶華最美味的秋蟹料理，搶攻老饕們的必吃清單。



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三燔本家主打的「北海道毛蟹海陸鍋」，其中最大的亮點就是毛蟹涮煮的螃蟹湯底，熬製時須使用日本料理的靈魂-鰹節(鰹魚乾)，加入頂級的北海道利尻昆布細細烹煮，再以日式白醬油、清酒及味醂進行調味，這是日本頂級料亭專為螃蟹鍋物所調製的湯底，又有Kani-suki(螃蟹高湯)的稱號，入口能感受到優雅的海味與清香，搭配鮮甜的螃蟹一同享用，和諧中綻放鹹香的層次感，令人回味再三，主菜將同步提供上等美國無骨牛小排。





還有年年熱賣的「頂級鱈場蟹鍋物宴」選用的是由北海道空運直送、重約3公斤的鱈場蟹，主廚以蒸、煮、烤三種料理手法完美呈現其鮮甜彈牙的滋味，前菜以松茸蒸蛋、鹽烤銀杏及秋栗天婦羅，還有鱈場蟹腳蒸籠蒸是取蟹腳前段肉質最細緻鮮甜的部位，以及炭烤鱈場蟹腳則是選用蟹腳前臂、以熱度均勻的炭火慢烤而成，炭香隨著甘甜蟹肉入口，令人齒頰留香。



同時，鍋物宴中的主角為強調蟹身原汁原味的極品鱈場蟹鍋，同樣選用清雅的Kani-Suki(螃蟹高湯)作為湯底，輕涮入口可品嚐到蟹肉最純粹的鮮甜滋味。接著登場的鱈場蟹膏雜炊是在鱈場蟹鍋的湯底中放入北海道夢美人米煮成的晶瑩米飯，與濃郁蟹膏一同熬煮至收汁後，米飯與湯汁呈現完美交融狀態，起鍋前淋上蛋液並灑上海苔絲及蔥花收尾，美味而充滿飽足感。







晶華軒也同步以日本三大名蟹中的松葉蟹入饌，由中餐廚藝總監鄔海明精心打造出「松葉蟹兩吃」，第一種吃法蛋白花雕蒸是選用松葉蟹細緻的蟹腳部位，去殼後以雞高湯將蟹肉泡至8、9分熟，接著以打發的放牧雞蛋白、玉米雞熬製的雞高湯、鹽、薑汁混合過篩而成的蛋液倒入盤中，接著放上方才以雞高湯輕燙的蟹肉和濃郁的蟹膏，並淋上少許18年的陳年花雕酒，入鍋回蒸至蛋白凝固，恰到好處的火候掌握完美凸顯蟹肉鮮甜、蛋白細緻，其中的花雕酒可增添香氣並中和蟹肉寒性。



另一吃松葉蟹腸粉是將松葉蟹蟹身中的肉細細挑出，與蟹膏一同拌入帶有甜味的馬蹄和洋蔥後以米網包裹並酥炸，外層裹上由再來米製成的米漿蒸煮成的輕薄外皮，入口能同時感受蟹鮮、蔬菜甜及米香三重滋味，是一道以廚藝展現全食精神的美味佳餚。









晶華三燔本家「日本三大名蟹祭」

活動期間：11月1日起(售完為止)

活動內容：

北海道毛蟹海陸鍋 每人3,980元，兩人起鍋

頂級鱈場蟹鍋物宴 每人5,980元，四人起鍋



晶華晶華軒 「日本三大名蟹祭」

活動期間：11月1日起(售完為止)

活動內容：頂級鱈場蟹鍋物宴 每人5,980元，四人起鍋





台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂位請洽 ( 02)-2523-8000轉三燔本家、晶華軒