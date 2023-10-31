超過100款星巴克耶誕限定新品必看！一年一度浪漫耶誕，少不了星巴克的陪伴，今年推出超過100款耶誕系列周邊，除了有最經典必喝「太妃核果那堤」，還加碼推出「栗子蒙布朗燕麥那堤、星冰樂」和各種輕食、甜點、杯款等，就連人氣布丁也推出「焦糖核果布丁」耶誕限定口味，讓大家選擇障礙發作、通通都想要吃、要喝、要買。







將於11/2全面開賣的「星巴克耶誕新品」，首推就是大家最期待的就是從2001年開始、每逢耶誕節變回歸的「太妃核果風味那堤」，香濃的太妃核果風味配上蜜糖脆片，微鹹微甜的滋味就是年年必喝的經典款。只要透過星巴克APP行動預點，即可在10/31~11/1期間搶先喝到。另外，還提供「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」選擇，配上今年限定的耶誕杯，勢必是要刷一排IG限動。







此外，更推出耶誕限定新品「栗子蒙布朗燕麥那堤、栗子蒙布朗燕麥星冰樂」，帶有烤栗子香氣的新飲品，搭上滑順濃郁的燕麥奶、栗子醬、栗子造型巧克力，都是今年必喝限定款。甜點部分也推出「蘭姆葡萄栗子蒙布朗」，栗子戚風、栗子餡、蘭姆葡萄鮮奶油、巧克力脆片餅乾，再擠上栗子絲線，整套栗子飲品和甜點打造最療癒下午茶新選擇。





2023星巴克耶誕「太妃核果風味那堤」

全面開賣日：2023/11/2



2023星巴克耶誕「太妃核果風味那堤」預點搶先喝

活動內容：2023/10/31~11/1 期間會員使用行動預點服務，可搶先點購大杯(含)以上太妃核果那堤。

適用品項：

太妃核果那堤（冰／熱）

特選太妃核果那堤（冰／熱）



注意事項：

1、本活動僅限使用APP行動預點點購或帳號內回饋方可搶先嘗鮮，活動期間不限購買次數。

2、行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。門市將依照現場情況動態接單，參加活動也請留意取餐門市是否提供本服務。

3. 本活動適用星禮程帳號中的免費中杯回饋與金星禮星星兌換以及星級回饋。

4. 本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂服務。



星巴克「LINE Pay星巴克星意禮」優惠活動

優惠時間：11月2日~11月15日

優惠內容：太妃核果風味那堤特大杯雙杯組耶誕價288元，及栗子蒙布朗燕麥那堤或星冰樂特大杯單一價139元。



星巴克星意禮 感恩節電子禮物卡優惠

優惠時間：11月20日~12月6日

優惠內容：已註冊LINE Pay的用戶贈送【感謝有你限時送禮】星巴克電子禮物卡$388給親友，親友於2023/12/15前開始使用並完成交易，星巴克則招待送禮者大杯那堤一杯。 (以系統顯示為準，贈完為止)



以上優惠詳情，以星巴克公告為主。