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beard papa’s蓮花巧酥泡芙！插上整片蓮花餅、爆餡焦糖肉桂卡士達泡芙，泡芙控吃定了。

2023-11-01 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa’s 人氣：681
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

爺爺泡芙又出新聯名了！每個月都讓泡芙控超期待的「beard papa’s」期間限定口味，這次將比利時蓮花脆餅變成泡芙，經典的焦糖肉桂香氣添加到beard papa’s招牌卡士達，香濃的限定新口味泡芙只在11月限定開賣，數量有限泡芙控趁早衝去吃。
beard papa’s蓮花巧酥泡芙系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
beard papa’s蓮花巧酥泡芙11月限定 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

秋冬之際最適合吃濃郁甜點，日本人氣泡芙專賣店beard papa’s十一月推出比利時蓮花脆餅口味的泡芙系列，將蓮花脆餅直接拌入獨家配方、濃而不膩的香草卡士達中，濃郁的焦糖香、淡淡的肉桂香氣，無論是擠在日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙還是杏仁棒棒，都讓泡芙控通通點一輪。
beard papa’s蓮花脆餅泡芙聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
beard papa’s蓮花巧酥泡芙新口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，於開賣前五日11/1~11/5也加碼推出升級版「蓮花脆餅泡芙」，在期間限定「蓮花巧酥泡芙」上頭再插上整片蓮花脆餅，不僅好拍、美味更是加乘，僅在誠品站前店、環球南港車站店、SOGO中壢店、新竹巨城city super店、台中勤美店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店限定門市販售。

推薦閱讀：布丁版太妃核果那堤！超過100款星巴克耶誕新品「超萌北極熊杯、栗子蒙布朗」領軍必看。
beard papa’s蓮花脆餅泡芙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
beard papa’s蓮花巧酥杏仁棒棒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

beard papa’s蓮花巧酥泡芙系列

售價：75元起/顆
販售期間：11/1～11/30，數量有限售完為止
 

beard papa’s蓮花脆餅泡芙

販售時間：11/1~11/5
販售門市：誠品站前店、環球南港車站店、SOGO中壢店、新竹巨城city super店、台中勤美店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店
 

 

 

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beanfun! 創作者
炸蝦狗狗
角色簡介：炸蝦狗狗是一個品牌形象的主角，一隻炸蝦和狗狗的結合體，炸蝦代表幸福的滋味，狗狗代表療癒與陪伴。
bf!連結：https://walkr.tw/gmDqXj2h
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