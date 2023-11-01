爺爺泡芙又出新聯名了！每個月都讓泡芙控超期待的「beard papa’s」期間限定口味，這次將比利時蓮花脆餅變成泡芙，經典的焦糖肉桂香氣添加到beard papa’s招牌卡士達，香濃的限定新口味泡芙只在11月限定開賣，數量有限泡芙控趁早衝去吃。







秋冬之際最適合吃濃郁甜點，日本人氣泡芙專賣店beard papa’s十一月推出比利時蓮花脆餅口味的泡芙系列，將蓮花脆餅直接拌入獨家配方、濃而不膩的香草卡士達中，濃郁的焦糖香、淡淡的肉桂香氣，無論是擠在日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙還是杏仁棒棒，都讓泡芙控通通點一輪。







此外，於開賣前五日11/1~11/5也加碼推出升級版「蓮花脆餅泡芙」，在期間限定「蓮花巧酥泡芙」上頭再插上整片蓮花脆餅，不僅好拍、美味更是加乘，僅在誠品站前店、環球南港車站店、SOGO中壢店、新竹巨城city super店、台中勤美店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店限定門市販售。



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售價：75元起/顆

販售期間：11/1～11/30，數量有限售完為止



販售時間：11/1~11/5

販售門市：誠品站前店、環球南港車站店、SOGO中壢店、新竹巨城city super店、台中勤美店、台南南紡店、高雄漢神巨蛋店



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