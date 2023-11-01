人氣漫畫原子少年拍貼機在信義區！男團選秀節目掀起話題的「原子少年」，在橘子集團beanfun!「漫畫星」變成二次元偶像「漫畫原子少年」，同樣吸引超多粉絲。這次「漫畫原子少年」為了滿足粉絲，特別舉辦「人氣漫畫原子少年月」活動，推出扭蛋禮包、限定拍貼機相框，讓鐵粉通通先衝朝聖。



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橘子集團在beanfun!「漫畫星」平台獨家發行漫畫「原子少年」，把實體偶像變成二次元偶像，成為首個從真人選秀節目出道的虛擬偶像男團。這次beanfun!為滿足粉絲，舉辦「人氣漫畫原子少年月」活動，只要在「奶茶節」官網訂購奶茶扭蛋，除了可以隨機獲得6杯奶茶之外，還有機會獲得「人氣漫畫原子少年心動禮包」，把限定版紙袋、飲料提袋、折疊圓扇、簽名板、Snapshot韓式拍貼50元折價券，通通帶走。





除此之外，本次「人氣漫畫原子少年」也在信義區Snapshot拍貼機推出10款「人氣漫畫原子少年」主題框， 還有專屬的周邊商品展區、打卡裝置等特展，此外，只要在Snapshot 妞拍貼台北信義店、台北中山店、台中一中店，向門市人員出示「人氣漫畫原子少年」主題拍貼框、以及「原子少年星際總部」IG追蹤畫面，再加碼送少年精美小禮，讓原子少年粉絲們直衝現場朝聖。











2023 人氣漫畫原子少年月 活動資訊

活動日期： 2023/11/1(三) -2023/11/30(四)

人氣漫畫原子少年 X 奶茶節購買網站：https://bean.fun/UlwCB

人氣漫畫原子少年 X Snapshot主題特展地點：Snapshot台北信義店（台北市信義區忠孝東路五段35號2樓）



詳細活動規範及供應情形，依 人氣漫畫原子少年 官方公告為準。