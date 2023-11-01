可樂還能有什麼變化，當可口可樂不只是可樂的代名詞、可樂不只是可樂的時候，可口可樂與「AI」共同研發口味推出「可口可樂」Y3000，全球首款以 AI 技術調製而成的夢幻飲品、是可樂，也可以是想像中的可口可樂，更是來自西元3000年後的獨特可口可樂風味。



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可口可樂迎合「GenZalpha」網路世代的多元創造力，調查消費者對於未來「可口可樂」味道的想像，將資料交由AI處理，調配全新產品的配方和風味，推出史上首支與 AI 技術共同調製而成的飲料「可口可樂」Y3000，來自西元3000年後的可口可樂。





同時，可口可樂不只是一瓶可樂、一杯飲料，Y3000讓可樂有了獨特不凡且前所未見的新口味，沒有口味的介紹、一切都由品嚐者感受來自未來飲料的刺激感。並且「可口可樂」Y3000瓶身同樣攜手AI共同打造，以充滿未來感的白色、粉色與藍色襯底，融合泡泡元素營造出對於未來世界的想像。





並且在「可口可樂」Y3000在台上市的同時，為了讓消費者在味覺及視覺上同步體驗3000年後的世界，只要掃描瓶身上的 QR CODE，即能進入由「可口可樂」創造的Y3000未來AI相機體驗介面。透過使用者所拍攝的周圍景物，經由AI運算自動生成西元3000年後的樣貌，讓使用者一窺屬於自己的「 Y3000未來世界」。





最後，「可口可樂」Y3000於11月正式在台上市，推出330毫升易開罐單入與四入組，以及600毫升寶特瓶等不同的包裝選擇，於全台便利商店、超市、量販店、線上購物及外送平台販售。此次，除了在各大通路推出不同的優惠活動外，更在 7-ELEVEN i預購上推出「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒，全台限量2,688份，於11月1日起開放預購。







可口可樂未來3000年可樂

可口可樂未來3000年可樂 600毫升 / 參考售價：NT$ 39

可口可樂未來3000年可樂 330毫升 / 參考售價：NT$ 35

可口可樂未來3000年可樂 330毫升四入組 / 參考售價：NT$ 137



可口可樂Y3000暢想無界限禮盒 活動資訊

販售日期：11月1日（三）起於 7-ELEVEN i預購上開放預購，全台限量2,688份，售完為止。

參考售價：NT$ 699元。

產品說明：內含一罐「可口可樂」未來3000年可樂(330毫升易開罐乙入)，還包含「可口可樂」Y3000暢想無界限小包乙個、「可口可樂」Y3000暢想無界限鑰匙圈乙個、「可口可樂」Y3000暢想無界限小零錢包乙個，每款商品都以時下流行的高飽和色以及充滿未來感的果凍材質設計。

活動網址：https://711go.7-11.com.tw/Product/141177



可口可樂Y3000上市優惠

即日起至11/6、11/13-11/28於7-ELEVEN 購買「可口可樂」Y3000 600毫升，享嚐鮮價單瓶29元、2瓶55元、箱購660元 (24入330 毫升)。



即日起至11/28於全家便利商店購買「可口可樂」Y3000 600毫升，享嚐鮮價單瓶29元、2瓶55元。



11/16至12/13於OK便利商店購買「可口可樂」Y3000 600毫升，享嚐鮮價箱購696元(24入330 毫升)。



11/15至12/12於萊爾富便利商店購買「可口可樂」Y3000 600毫升，享嚐鮮價單瓶29元。



11/3至12/7於全聯福利中心購買「可口可樂」Y3000 330毫升，享嚐鮮價 2 罐 49 元。



11/8至11/21於家樂福購買「可口可樂」Y3000 330 毫升 4 入組，享嚐鮮價 95 元。



11/24至12/7於大潤發購買「可口可樂」Y3000 330 毫升 4 入組，享嚐鮮價 95 元。

現在WalkerLand窩客島和「可口可樂」合作，要送你「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。 ● 活動問題： 一瓶來自西元3000年的可口可樂，等待可樂控、鐵粉的發現 在期待的同時，也請你告訢我們，你心中最期待的「可樂」是什麼味道？留下你的想法，就有機會獲得「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒。 ● 活動贈品： ◎ 「可口可樂」Y3000暢想無界限禮盒 乙 個 共 2 名 ● 活動時間：2023-11-01 21:27~2023-11-14 17:00 ● 得獎公佈：2023-11-17 18:00 公佈於 窩客島個人主頁 ● 注意事項： (1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)活動贈品需親自到本公司領取，領獎時間皆為法定上班日(補班日不列入其中)，詳細領取時間請依信件通知為主。若無法至現場親領或無委託代領者視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。

特別說明： 目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。

請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

https://www.walkerland.com.tw/member/manage/settingemail/

11/15至11/28於愛買購買「可口可樂」Y3000 330 毫升 4 入組，享嚐鮮價 95 元。