7個嘉義梅山景點，不只有人氣必拍的「太平雲梯」，這次窩客島整理7大「嘉義梅山景點攻略」，無論是自然系景點「雲之南道步道、太興飛瀑步道」，療癒系「二尖山休閒茶園、圓潭自然生態園區」，或是文青必訪「空氣圖書館」，以及超奢華搶眼的「太興龍王金殿」，通通拍一輪。







嘉義梅山景點推薦：太平雲梯

窩客 Ann‧榜哥‧生活事務所 說：

太平雲梯全長281公尺，漫步在雲梯上拍照打卡是必須的，而雲梯的步道很穩很好走，兩側的護欄也設計的很高很安全，站在雲梯上能俯瞰嘉義城市之美，像是梅山36彎、梅山鄉公所、故宮南院、嘉義公園、北港朝天宮、澎湖，能看到澎湖耶！...<全文介紹>



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#太平雲梯

地址：嘉義縣梅山鄉5號







嘉義梅山景點推薦：空氣圖書館

窩客 阿萍阿裕玩樂誌 說：

這裏原本是間廢棄的蘭花園，空氣圖書館花了2年半的時間規劃讓它重生，結合美食、文創、植栽的森林系圖書館，採半開放式書架隔間設計，營造視覺穿透感，陽光、空氣恣意流通於380坪的空間裏，置身空氣圖書館，就像在森林中野餐一般輕鬆自在...<全文介紹>



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#空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12





嘉義梅山景點推薦：太興龍王金殿

窩客 小虎食夢網 說：

龍王金殿算是近期在網紅圈、ig群中爆紅的台灣廟宇之一，而要說台灣因網紅爆紅的廟宇，那絕對非南投埔里的寶湖宮天地堂地母廟，相較之下也許龍王金殿沒那種遼闊的絕佳視覺美，但以廟宇本身的獨特性，也許更勝一籌，光是純金的廟宇就夠閃閃動人。...<全文介紹>



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#太興龍王金殿

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山10鄰6-25號







嘉義梅山景點推薦：圓潭自然生態園區

窩客 美食鐵粉靜香兒 說：

嘉義竹崎、梅山周邊的「圓潭自然生態園區」是個免門票的親子景點，不只步道平坦老幼合宜，穿過竹林步道更有個秘境，最重要的是不用爬山就有瀑布可以欣賞，徜徉在森林浴之中超愜意...<全文介紹>



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#圓潭自然生態園區

地址：嘉義縣梅山鄉







嘉義梅山景點推薦：二尖山休閒茶園

窩客 小兔奈奈♥吃喝玩樂 說：

聽蠻多遊客說，有些人因為只是想要拍拍照不想走很遠，就會選擇往龍興宮後面的步道走上二尖山，這樣也能走到美麗的茶園步道唷...<全文介紹>



#二尖山休閒茶園

地址：嘉義縣梅山鄉龍眼村龍眼林32-20號







嘉義梅山景點推薦：雲之南道步道

窩客 藍♀β♥love♥晴 說：

步道總長約為787公尺，高度落差約57公尺，連結孝子路步道以及太平雲梯，可前往太平社區以及獨立山，走在步道上享受森林浴、芬多精，途中的觀景台可眺望太平聚落、太平36彎以及嘉南平原...<全文介紹>



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#雲之南道步道

地址：嘉義縣梅山鄉







嘉義梅山景點推薦：太興飛瀑步道

窩客 小虎食夢網 說：

這條通往阿葉溪瀑布的步道，昔日稱為「阿葉溪步道」，經阿里山國家風景區管理處重新修築之後， 在2018 年9 月重新開放，並命名為「太興飛瀑步道」。步道長約700公尺，單程的步行距離約30分鐘...<全文介紹>



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#太興飛瀑步道

地址：嘉義縣梅山鄉



