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虎航ITF線上旅展899元飛出國！虎航特價機票「不限航點機票免費送」5大優惠必看。

2023-11-03 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之、李維唐 圖片：台灣虎航 人氣：1,426
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編輯 鄭雅之

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小資族一定要先搶虎航ITF線上旅展特價機票！一年一度全台最大規模「2023ITF台北國際旅展」將於本週末在南港展覽館登場，而為了避免大家現場人擠人，台灣虎航這次強調「現場不賣票」，僅以線上旅展購票、實體旅展加碼抽獎，讓大家好好規劃秋冬旅遊行程，或是明年來春賞櫻浪漫之旅，就趁虎航ITF線上旅展搶買特價機票，最便宜899元就能飛出國玩。
虎航秋冬特價機票全航線899元/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台灣虎航日本、韓國冬季航班特價機票/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

台灣虎航ITF線上旅展優惠時間於11/3上午10點開始至11/6晚間23:59，全航線皆有促銷優惠，除了有最便宜的台北-澳門899元特價機票之外，大家最愛的日本航線的部分當然也少不了，沖繩1799元、福岡1999元、大阪2099元、東京2099元熱門航點下殺優惠，就連獨家航點「花卷」、新航線「高知」也分別有2699元、3499元優惠機票，玩膩日本大城市就到花卷、高知來趟日本深度旅行。

虎航秋冬特價機票全航線899元/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

超夯的韓國旅遊首推大邱1499元、仁川和釜山1699元起折扣，來去韓國吃美食、拍美照。東南亞則是推薦曼谷和峴港，最便宜只要1799元就能南下避冬。線上旅展購票的旅行期間於即日起至2024/3/30，讓大家手刀下單、請好特休飛出國玩。
虎航秋冬特價機票全航線899元/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



而位於南港展覽館中的台灣虎航實體攤位(J704)，將帶領大家重返Y2K千禧年代，以明亮的橘色搭配霓虹燈，重現初六七年級生記憶中最懷念的電玩遊樂場，虎將也化身為巨型掌上遊戲機迎接大家到來，現場只要出示明年3月底前出發的訂單確認信，加碼送2024年桌曆。若是追蹤官方GB或IG並答對互動問答遊戲，還有機會抽中虎航不限航點來回機票、日本王池大飯店住宿券等大禮。


推薦閱讀：華航ITF台北旅展優惠加碼！來回特價機票4,088元、日韓增班搶客，快搭華航飛出國爽玩。
虎航秋冬特價機票全航線899元/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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台灣虎航ITF線上旅展 活動資訊

促銷期間：2023/11/3 上午10:00 ~ 2023/11/6 晚間23:59止
旅行期間：2023/11/3 ~ 2024/3/30
優惠內容：全線促銷單程未稅899元起
活動網頁：https://reurl.cc/Y0GK5l
 

台灣虎航線上旅展 樂虎卡卡友加碼優惠

至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋。
 

台灣虎航實體旅展 加碼優惠活動

1、於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年3月30日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，每日限量250份。指定日本航線再加碼送聯名陶瓷吸水杯墊。

2、追蹤台灣虎航FB粉絲團或官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints 3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮。

 

 

 

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台灣虎航 特價機票 出國旅遊 旅展 more
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