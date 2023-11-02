真的不要以為點水樓只有小籠包超級好吃，點水樓除了有19摺的小籠包之外，針對2023秋冬推出了季節新菜單、人氣料理同步上桌，山東手撕燒雞、松葉蟹蒸肉餅、醉膏蟹，超過15道必吃美食、搶先看。沒吃過不能說找不到適合的桌菜、沒吃過別說秋天有吃過秋蟹料理，點水樓搶攻秋冬必吃清單。



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點水樓秋冬必吃「山東手撕燒雞」燒雞肉鮮味美，肥而不膩、嫩而不散。點水樓精挑細選仿土雞雞隻，最適合來做手撕雞，嫩而不柴。先以特殊獨門醬汁醃至入味，再經過油炸、蒸熟…等。由於經過這些繁複的手續，雞肉與骨頭早已分離，很輕易的就能用手撕開，因此稱為「山東手撕燒雞」。帶著醬汁醃過的鮮甜鹹香，與炸過或蒸過的特殊口感，這一道好滋味可是需要二十小時的耐心等候才能享受。





新品必吃「松葉蟹蒸肉餅」選用韓國直送松葉蟹其蟹膏濃郁且肉質鮮甜，結合台灣溫體黑毛豬肉製成的肉餅，一口咬下感受美味的肉汁、融合了松葉蟹的鮮甜，其特別在由松葉蟹殼上面的蒸蛋，不只適合長輩、小孩，就連大人配上一碗白飯，立即感受到吸飽湯汁、松葉蟹的香氣，一口接著一口停不下來。





當然一定不能錯過的「醉膏蟹」選用整隻帶有蟹膏的活紅蟳，清洗乾淨後，用黃酒、花雕酒、紹興酒三種中國江南特色酒及辛香料，醃漬21天，保留完整蟹膏鮮甜的口感,酒香四溢。同時，還有「Do Re Mi」醇厚的蟹膏搭配滿滿的蟹肉、彈牙的蝦仁。由一份蝦仁、二份蟹膏、三份蟹肉製成,比例如Do Re Mi音階般。





最後，一定不能錯過的19摺的「天然蔬果原汁七彩小籠包」，小籠包彩色外皮是取自天然蔬果的顏色，內餡是以黑毛豬的前腿肉、後腿肉、豬頸肉、腰內肉及老母雞高湯所製成，取豬肉的四個部位，讓小籠包內餡不只軟嫩、滑順並具有彈牙的嚼感。





點水樓秋冬菜單

蔥油芋艿 / 盆菜 $330

桂花蜂蜜石蓮花 / 盆菜 $360

老鹹菜豆瓣酥 / 盆菜 $420

金沙茭白筍 / 小份 $480

五香鳳尾魚 / 小份 $460

山東手撕燒雞 / 半隻 $980

酥炸翼豆 / 小份 $540

醉膏蟹 / 隻 $1,880

豌豆河蝦仁 / 大份 $2,480

Do Re Mi / 份 $1380

松葉蟹蒸肉餅 / 隻 $8,800

芋艿雞骨醬 / 大份 $1,240

避風塘炸廣島生蠔 / 小份 $960(6顆)

酸辣龍膽石斑海鮮鍋 / 大份 $1,600

百果芋泥佐皇家卡比索冰淇淋 / 盅 $180

天然蔬果原汁七彩小籠包 / 籠 $380(7種口味)



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