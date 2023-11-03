全聯週年慶樂透卡婆媽搶買！作為全民超市的「 全聯福利中心」，今年迎來25週年慶祭出通路史上最強2.5億大放送，喊出「購物車就是你的運鈔車」口號，長達77天的週年慶活動，週週抽百萬現金大獎之外，更加碼推出超值優惠「樂透卡」加倍抽獎機率，讓婆媽買菜、買生活用品的同時也能拼人品把百萬現金抱回家。
全聯年度壓軸25週年慶優惠，將於11/3至明年1/18期間登場，活動期間只要憑著會員「福利卡」至全聯實體門市、小時達、或隔日達單筆每滿1000元，就可獲得抽獎機會，連續11週都有100萬現金獎，全部獎項超過3000個，讓大家日常購物就能抽大獎。同時更推出「樂透卡」每套兩張，買卡最高享有8％福利點回饋，週年慶首週若每張樂透卡完成兩次單筆千元消費，加碼獲得4次百萬現金抽獎機會加倍，回饋長期支持全聯的婆媽粉絲。
全聯25週年慶祭出限量「樂透卡」，於即日起在線上PX Pay搶先販售，實體卡部分則是將在11/24開賣，每張1000元、每次需購買一組兩張，並整理「先買卡再消費、結帳湊千元、拚首週消費卡位」3大購卡抽獎攻略，讓你的中獎機會比別人更高。除此之外，全聯週年慶不僅送百萬紅包，更精選超過300項商品憑卡買1送1，各種居家生活用品等趁現在大補貨幫你省荷包。
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全聯週年慶活動時間
活動時間：2023/11/3至2024/1/18
全聯樂透卡購買資訊
1、電子禮卡：10/30起已於PX Pay搶先販售，每張面額1,000元，限以2張的倍數購買，販售期間每PX Pay會員限購30,000元。
2、紙本禮卡：則預計11/24起於實體門市開賣，限以現金購買，每卡面額1,000元，採成套販售，1套共2張，販售期間每福利卡限購15套。
全聯25週年活動攻略：https://walkr.tw/njy6qyLf