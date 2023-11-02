現在玩墾丁真的有優惠！統一渡假村北中南三館為了慶祝墾丁統一渡假村蟬連最美渡假飯店，特別推出期間限定活動，除了有墾丁墾丁統一渡假村樓中樓送晚餐、12歲以下兒童免費入住，假日及寒假不加價之外，即日起~12/31線上預訂春節住房，輸入優惠碼「感恩回饋888」，每房每晚現省888元。



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第六屆台灣最美飯店大賞，統一墾丁海洋體驗樂園以破萬票成績，三度蟬連最美渡假飯店。統一渡假村谷關加碼推出「和洋雙人房」一泊一食7,280元起，週一至週四入住、再加碼送夢饗雙人簡餐。同時，新竹馬武督則是加碼送迎賓小禮，一同慶祝墾丁統一渡假村蟬連最美渡假飯店。





榮登最美飯店的墾丁統一渡假村，結合園內水陸設施、周邊自然生態，電遊室和電流急急棒更是讓不同年齡層的旅客找到屬於自己的玩樂取向。此外，冬季乃是溫泉旺季，來谷關沉浸山林暖湯與芬多精，接著品嚐主廚特製的澎湃夢饗簡餐，暖心又暖身～另推薦一泊二食專案，大啖人氣富貴特盛饗宴，假期吃飽睡好，幸福感加倍。





而讓小朋友最喜歡的新竹馬武督本季展開傑克與魔豆的冒險旅程，全新魔幻鏡屋，體驗無限延伸的鏡像震撼，走進無垠視覺的沉浸空間，淨化感官之餘還能拍攝次元美照，三種主題假期、從早到晚行程滿檔，每一分鐘都是記憶裡的美好環節。





墾丁統一渡假村官網限定優惠

活動期間：即日起~2024/2/7

活動內容：海洋樓中樓五豪送一泊一食雙人入住只要5,888元/房

加碼贈送：一位12歲以下兒童或70歲以上長者免費入住、贈送晚餐一次、贈送特色點心一次、假日(寒假)不加價、手作DIY免費體驗



墾丁統一渡假村官網限定春節住房優惠

活動期間：即日起~12/31線上預訂

活動內容：備註欄輸入優惠碼「感恩回饋888」，每房每晚立省888



統一谷關溫泉養生會館 預訂一泊一食和洋雙人房 平日7,280元起

活動內容：週一~週四入住加碼送夢饗雙人簡餐



統一渡假村

官網：https://www.uni-resort.com.tw/