日本壽司郎地瓜祭開跑啦！日本平價迴轉壽司「壽司郎」不僅擁有各種口味的新鮮壽司，甜點和附餐也不斷推陳出新，沒想到風味超出民眾預期好評，因此還被網友戲稱為「被壽司耽誤的甜點店」，而最近日本國內壽司郎分店更是推出期間限定的「2023年地瓜祭」，共有6款與地瓜相關的全新甜點上市，最近到日本遊玩的話，不妨找個時間到壽司郎，品嚐這些令人垂涎三尺的地瓜甜品吧。



推薦閱讀：呆萌可達鴨吃起來！日本Mister Donut「可達鴨甜甜圈、卡比獸巧貝」全新超萌登場，抓寶大師再收「寶可夢睡毯、寶可夢便當盒」3款新周邊。



▲日本壽司郎展開期間限定的「2023年地瓜祭」。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 提供



近年地瓜風潮橫掃日本，而被網友笑稱是「被壽司耽誤的甜點店」的壽司郎，當然也不會錯過這波商機，從2023年11月1日起在日本全國分店舉辦為期將近一個月的「2023年地瓜祭」，在平常大受網友好評的甜點系列當中，加入香濃迷人的6款地瓜甜品。 ▲雙色地瓜聖代。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 提供



足足使用了半顆地瓜的「涼烤地瓜布丁佐香草冰淇淋」，先將帶有黏稠口感與香濃滋味的紅薯製成烤布蕾口感，再用遠紅外線慢慢加熱帶出甜味，一旁搭配濃郁的香草冰淇淋，讓人看了口水直流；「雙色地瓜聖代」則是由紫薯冰淇淋、拔絲地瓜、紅薯餡料等交織而成的美味新品，是可以充分享受到各種薯類的多層次聖代，下方還放了黃豆粉慕斯，讓人每一口都能感受到豐富的口感。

▲涼烤地瓜布丁佐香草冰淇淋。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 提供



「地瓜派」則是將來自九州南部的紅薯顆粒浸泡在焦糖中，並撒在派皮上烘烤而成。這款地瓜派使用的紅薯口感順滑、味道鮮美，焦糖的香氣和酥脆的口感令人無法忽視，堪稱是「2023年地瓜祭」必吃首選之一；而人氣居高不下的好評甜點卡達拉娜，這次也推出了全新的「焦糖地瓜卡達拉娜」，是使用近幾年在台日都人氣快速高漲的地瓜品種「紅春香」，並淋上手工製作的焦糖與慢火熬煮的砂糖，焦脆奢華的濃郁口感，令人忍不住一口氣吃下兩個。



▲焦糖地瓜卡達拉娜。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 提供



除此之外，還有常態商品的「拔絲地瓜」與「暖呼呼甜薯」，是平常隨時都能在日本壽司郎吃到的地瓜甜點，就算錯過11月的「2023年地瓜祭」，未來到日本時還是有機會能吃到這2款經典商品。

▲「拔絲地瓜」與「暖呼呼甜薯」是日本壽司郎的長銷商品。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 提供







日本壽司郎 2023年地瓜祭

販售日期：2023年11月1日～11月26日

販售地點：日本壽司郎分店（壽司郎To Go、京樽壽司郎未販售）

售價：

涼烤地瓜布丁佐香草冰淇淋：230日圓

雙色地瓜聖代：420日圓

焦糖地瓜卡達拉娜：220日圓

地瓜派：270日圓

拔絲地瓜：130日圓

暖呼呼甜薯：150日圓