寶可夢大師準備尖叫了!在台日都相當受到歡迎的國民甜甜圈「Mister Donut」,至今找過不少可愛的角色推出聯名款甜甜圈,最有人氣的莫過於寶可夢系列、卡娜赫拉等療癒系小動物。繼以往的皮卡丘、伊布、胖丁甜甜圈之後,現在又宣布要推出寶可夢系列的全新商品「可達鴨甜甜圈、精靈球甜甜圈」,特別是呆呆憨憨的可達鴨側臉甜甜圈,在吃之前讓人忍不住先拍好幾張照片!除此之外還有睡毯、便當盒等周邊,全都準備來搶攻寶可夢粉絲的錢包啦。



陪伴不少人走過童年的國民甜甜圈品牌「Mister Donut」,轉眼間已創業超過半個世紀,除了口味多變以外,與許多可愛的動漫角色聯名也是一大賣點。今年日本Mister Donut則宣布將全新推出「可達鴨甜甜圈」、「精靈球甜甜圈」與重新回歸的「皮卡丘甜甜圈」,首度登場的「可達鴨甜甜圈」可說是本次聯名最大亮點,內餡是由澎湃的鮮奶油所構成,外層則是淋上一層厚厚的焦糖卡士達醬,而可達鴨的嘴巴部位也特別淋上了白巧克力來突顯,呆呆憨憨的表情一下就收服了寶可夢大師的心。全新上市的另一款「精靈球甜甜圈」,以蓬鬆柔軟的泡芙作為主體,再分別淋上草莓巧克力和白巧克力,最後在草莓巧克力的部分撒上草莓糖粉,打造出不同層次的視覺與口感。





每年冬天只要一推出都超受歡迎的皮卡丘甜甜圈,這次毫無意外再度於日本Mister Donut強勢回歸!內餡與之前一樣都是美味的鮮奶油,但這次的外層巧克力則改為和可達鴨一樣的焦糖卡士達口味,再用黑色與紅色的巧克力,妝點出皮卡丘的五官和腮紅,讓寶可夢粉絲每次一到手都拍不停。





此外,巧貝系列也推出了「卡比獸巧克力鮮奶油巧貝」、「卡比獸卡士達鮮奶油巧貝」2款新口味,包裝也特別下了功夫,不只都印上了療癒的卡比獸圖案,「卡比獸卡士達鮮奶油巧貝」還把卡比獸的肚子設計成透明的樣子,把巧貝放進包裝袋之後,卡比獸的肚子顏色就會被填滿,增添不少童趣。





除了甜甜圈之外,日本Mister Donut在周邊領域當然不會錯過搶錢的機會!這次一同上市的還有3款寶可夢周邊,分別是收納起來之後會變成圓形精靈球造型的「寶可夢睡毯」、印有皮卡丘與卡比獸等角色的「寶可夢雙層便當盒」以及兒童專用的「寶可夢斜背袋」,每一款既可愛又實用,陪你度過最溫暖的居家與外出時光。



2023日本Mister Donut X 寶可夢聯名

販賣日期:2023年11月8日起

販售店鋪:日本全國Mister Donut門市



本文圖片版權:

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケモンメザスタ』is developed by T-ARTS and MARV

『Pokémon Sleep』is developed by SELECT BUTTON inc.