終於等到SOGO週年慶！一年一度小資族最期待的「百貨週年慶大戰」最大壓軸SOGO將於11/09～11/20正式登場，不僅祭出週年慶限定商品及滿千送百優惠等各種折扣優惠之外，更在SOGO APP免費大放送6,500 元電子折價券，讓小資族提前做好功課衝去囤貨、買好物。此外，也和超萌LINE FRIENDS聯名推出來店禮，於忠孝館、敦化館和復興館都有限定獨家熊大、兔兔造型的實用周邊。







SOGO 36週年慶於下週11/09正式開跑，化妝品滿 6 千送 800、精品滿 20000 送 2000、刷指定銀行信用卡 最高回饋可達 16%等各式各樣不同類型折扣回饋之外，也喊出「ONLY SOGO 買貴奉送」口號，精選多款人氣商品保證業界最低價優惠，就等大家把錢錢變成自己喜歡的東西。







而大家最愛的週年慶來店禮也不馬虎，今年邀請到LINE FRIENDS熊大、兔兔、熊美和莎莉四大明星角色坐鎮，推出12款限定周邊商品，首推出國旅遊必備「友你一起 旅行袋」，可以掛在行李拉桿上方便行走之外，下方拉鍊拉開還能擴大容量，讓你出國狂買不怕裝不下。最適合野餐的微涼秋日也幫大家準備好「友夠方便 折疊桌」、「友想溫暖你 保溫杯」和「友夠好妝 保冷袋」，讓熊大陪大家度過美好日子。





SOGO週年慶 活動資訊

活動時間：2023/11/09-11/20

優惠活動精選：

1、SOGO APP 會員(含新下載)，立即享有週年慶限定 6500 元電子折價券。

2、化妝品香氛單日單櫃消費滿 6000 送 800 元(600 元週年慶電子抵用券+100 元特別優惠券+100 元餐飲優惠券)。

3、指定彩妝、香水香氛、男士保養 單筆 3000 折 300 元(SOGO APP 折價券)。

4、國際精品滿 20000 送 2000，指定精品最高回饋 16%。



更多SOGO週年慶優惠依官方公告為主。



SOGO週年慶來店禮

活動內容：活動期間親持快樂購卡或SOGO APP內快樂購卡及當日當館單筆消費達指定門檻，即可持卡好店子發票及銷貨明細，過卡兌換下列贈品壹份。

兌換品項：

忠孝館、復興館

11/9、11/10 持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友想溫暖你 保溫杯

11/11、11/12 持SOGO APP單筆滿2000元，贈LINE FRIENDS 友夠方便 折疊桌

11/13、11/14 持SOGO APP單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友你一起 旅行袋

11/15、11/16 持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友你保溫 食物罐。

11/17、11/18 持SOGO APP單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友夠可愛透明直傘

11/19、11/20 持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友好食光餐盤諜組



敦化館

11/9、11/10 持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友愛午茶 杯盤組

11/11、11/12 持SOGO APP單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友夠好妝 保冷袋

11/13、11/14 持SOGO APP單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友你暖胃 玻璃壺

11/15、11/16 持快樂購卡單筆滿2,000元贈LINE FRIENDS 友你真暖 厚毛毯

11/17、11/18 持SOGO APP單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友變好足 軟珪藻土地墊

11/19、11/20 持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS 友你陪伴 四入碗組