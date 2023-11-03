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星巴克買一送一領軍3大優惠！只送不賣「小熊萬年曆」、100元有找「可可碎片星冰樂」先筆記。

2023-11-03 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：星巴克 人氣：4,593
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克買一送一要喝，也要搶只送不賣「星巴克小熊萬年曆」！在台灣邁入第25個年頭的星巴克，今年活動、優惠接力登場，除了有大家最愛的星巴克買一送一之外，今日也正式公告將於11/9推出滿額免費送「星巴克小熊萬年曆」優惠，再加上線上外送平台foodomo 限定買一送一、199元喝兩杯優惠，讓星巴克鐵粉有限定禮物拿之外，還有喝不完的星巴克買一送一。
2023星巴克耶誕 栗子蒙布朗燕麥奶那堤 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克免費送25週年小熊萬年曆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

萌度破表的「星巴克25週年小熊萬年曆」將於11/9~11/19限定登場，只要在門市單筆消費滿1,350元星巴克就免費送「25週年小熊萬年曆」，可可愛愛的設計，可以手動自行翻頁換月份之外，下方月曆部分以積木方式呈現，每個月DIY動手調整，還有超可愛的Bearista小熊和咖啡豆圖樣，陪你度過每一天。
星巴克25週年小熊萬年曆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克25週年小熊萬年曆只送不賣/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

另外，星巴克和外送平台foodomo也推出獨家優惠，在11月底前只要使用foodomo點購「大杯馥列白或巧克力可可碎片星冰樂」即可享有兩杯199元優惠，等於平均一杯經典人氣巧克力可可碎片星冰樂只要100元就能喝到。而12/22前每逢週三至週五，還有兩杯特大杯那堤、焦糖瑪其朵或美式同品項飲品買一送一優惠。

推薦閱讀：布丁版太妃核果那堤！超過100款星巴克耶誕新品「超萌北極熊杯、栗子蒙布朗」領軍必看。
星巴克買一送一「巧克力可可碎片星冰樂」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

星巴克25週年小熊萬年曆滿額贈活動

活動時間：11/9至11/19
活動內容：單筆消費金額滿1,350，即可獲得25 週年小熊萬年曆乙個。(款式隨機，不累贈，數量有限，現場贈完為止)
注意事項：贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止。
 

星巴克foodomo 199雙杯組

活動時間：2023/11/2(四)-2023/11/30(四)
活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯大杯冰熱/風味一致的馥列白或巧克力可可碎片星冰樂，可享兩杯199元優惠。
 

foodomo、星巴克好友分享日

活動時間：即日起至2023/12/22 每逢週三~五
活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo 購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：
1、外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供【備註】以及【客製化】服務。
2、APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理。

 

 

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