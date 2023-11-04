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有香味的炸雞蠟燭！週末炸雞俱樂部X FunNow「感恩吃雞月炸雞盲盒」開賣，限定口味青龍炸雞、炸雞香氛蠟燭一次Get。

2023-11-04 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：428
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編輯 張人尹

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有炸雞香味的炸雞蠟燭！IG超夯、堪稱炸雞潮牌的「週末炸雞俱樂部」，這次特別攜手娛樂預訂平台 FunNow，聯名推出感恩節限定「感恩吃雞月」活動，推出限量版「炸雞盲盒」，有機會吃到獨家限定口味「青龍炸雞」，還有超獵奇小彩蛋「炸雞香氛蠟燭」，真的會讓炸雞味源源不絕。

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FunNow 週末炸雞俱樂部 「感恩吃雞月盲盒」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
FunNow 週末炸雞俱樂部 炸雞蠟燭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

週末炸雞俱樂部這次與FunNow聯名，把11月感恩節變成「感恩吃雞月」，自即日起推出限量版「感恩吃雞月炸雞盲盒」雙人套餐，每盒1599元，包含雙人份炸雞套餐一份（3種口味隨機）、薯條一份，盲盒內有炸雞口味角色卡、週末炸雞俱樂部全新口味啤酒「洛神沙士、楊桃西打」，還有限定版「蒜味炸雞蠟燭」，不只外型神還原炸雞腿，還帶有蒜味與胡椒味，讓人宵夜吃炸雞、半夜還能聞著炸雞香入睡。
FunNow 週末炸雞俱樂部 炸雞造型蠟燭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
FunNow 週末炸雞俱樂部 盲盒炸雞蠟燭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中，本次盲盒提供的炸雞口味是3款隨機供應，包含經典「蜂蜜炸雞」以台式糖醋手法翻玩，另一款超高人氣「麻辣炸雞」以花椒還原麻辣鍋嗆辣風味，而本次聯名限定口味「青龍炸雞」更是使用青龍椒、香菜等打成特製青醬，讓人吃雞超涮嘴。
FunNow 週末炸雞俱樂部 青龍炸雞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
FunNow 週末炸雞俱樂部 限定炸雞口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



特別的是，本次「感恩吃雞月」活動更結合FunNow服務，打造「吃雞解謎」遊戲。只要從「感恩吃雞月炸雞盲盒」內的小卡破解出優惠碼，到FunNow預訂限定方案可享「美麗殿精品旅館」專屬優惠價，在方案中除了休息3小時之外，還附贈「限制級吃雞解謎遊戲包」，更增添情趣。
FunNow 週末炸雞俱樂部 解謎遊戲卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
FunNow 週末炸雞俱樂部 限定啤酒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

FunNow聯名週末炸雞俱樂部 「感恩吃雞月盲盒」

販售期間：2023/11/02起，可預訂11/9-11/26時段的方案。
售價：1599元
活動網址：https://walkr.tw/ldYY6JZx
組合內容：外帶雙人份炸雞套餐一份、感恩吃雞月盲盒一盒。
1、雙人份炸雞套餐內容：
炸雞口味角色卡 1 張
隨雞口味週末轟炸雞 4P （蜂蜜 / 麻辣 / 青龍-活動限定口味）
薯條 1 份

2、感恩吃雞月盲盒內容：
週末炸雞俱樂部全新口味啤酒 x2（洛神沙士、楊桃西打）
限量發行蒜味炸雞蠟燭 x1
感恩吃雞月｜實境吃雞解謎遊戲優惠 x1

詳細活動規範及供應情形，依 FunNow 官方公告為準。

 

 

 

 

 

看更多FunNow 週末炸雞俱樂部 「感恩吃雞月盲盒」：



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