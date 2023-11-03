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不只有咖啡起司歐蕾霜淇淋！全家起司季「鮮乳坊起司牛奶鍋、藍莓乳酪千層蛋糕」20款爆濃起司療癒登場。

2023-11-03 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家便利商店 人氣：1,225
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家起司季20款新品全公開！邁入秋冬之際，就需要濃郁系甜點、美食療癒大家的味蕾，這次全家不僅推出巧克力季，更加碼以「向世界Say CHEESE」為主題推出超狂起司季，由PABLO聯名新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」領軍，祭出多達20款起司甜點、起司鮮食等新品，並加碼推出起司季任兩件抽萬元旅遊金優惠，起司控11/5就到全家吃起來。
全家起司季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家起司季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

先前已經悄悄曝光立馬掀起討論話題的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，於今日正式公佈是和日本人氣半熟起司塔「PABLO」聯名，依完美比例將咖啡萃取液和乳酪特調而成，無論是單吃、還是搭配小農牛奶霜淇淋的綜合口味，香濃的滋味讓人吃一口就停不下來。
全家起司季、PABLO聯名「咖啡起司歐蕾霜淇淋」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、PABLO聯名「咖啡起司歐蕾霜淇淋」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全家PABLO聯名的起司系列，除了「咖啡起司歐蕾霜淇淋」之外，還有推出四款起司烘焙新品，有香濃奶油蛋糕體打入乳酪丁「起司乳酪蛋糕」；鹹香滋味「黃金托斯卡尼」；32層丹麥麵包體搭配蜜桃醬與鮮奶乳酪「蜜桃乳酪小丹麥」；會爆漿的奶油起司內餡「乳酪餐包」，
全家起司季、PABLO聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、PABLO起司季聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



全家起司季集結荷蘭、義大利、美國、日本等10種來自世界各地的起司，不僅有PABLO聯名系列，爆夯的全家甜點minimore也於即日起陸續推出多款甜點新品，有起司風味泡芙皮配上起司卡士達內餡的 「起司小泡芙」、香濃乳酪層層堆疊出爆夯款「藍莓乳酪千層蛋糕」、與久久津合作「方度乳酪蛋糕」、添加LUXE北海道奶油乳酪「北海道乳酪戚風杯」、鹹甜奶香碰撞出新火花的「半熟起司塔」。
全家起司季「起司小泡芙」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家起司季「藍莓乳酪千層蛋糕」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

鹹時部分更是不能錯過，升級版的「多重起司貝果堡」，微加熱後貝果中間有融化的起司、貝果麵包表面的帕瑪森起司絲，雙重起司早餐吃一份大滿足。另外，和鮮乳坊聯名推出「起司牛奶鍋」鮮食，只要簡單微波加熱就能吃到最療癒的濃郁鍋底，秋冬吃一份暖胃有暖心。

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全家起司季鮮乳坊起司牛奶鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家起司季「多重起司貝果堡」等烘焙、鮮食新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

全家起司季ＸPABLO聯名新品

1、咖啡起司歐蕾霜淇淋(11/5上市)
優惠：
（1）11/5-11/11新品嚐鮮價45元(原價49元)
（2）11/5-11/7會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支168元(每會員限購2組、兌換期限至113/5/31)

2、起司乳酪蛋糕 45元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。
3、黃金托斯卡尼(11/8上市) 39元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。
4、蜜桃乳酪小丹麥(11/8上市) 45元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。
5、乳酪餐包(11/15上市) 42元
 

全家起司季甜點新品

品項：
1、起司小泡芙 52元
2、藍莓乳酪千層蛋糕 55元
3、久久津方度乳酪蛋糕(11/8上市) 48元
4、北海道乳酪戚風蛋糕杯(11/15上市) 38元
5、半熟起司塔(11/15上市) 42元
優惠：購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。
 

全家起司季鮮食新品

1、多重起司貝果堡49元，搭配指定飲品享餐餐超值配69元。
2、墨式肉醬起司捲 69元，搭配指定義美古早味豆奶省10元。
3、雙重芝士條 35元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
4、切達乳酪烤餅(11/15上市) 35元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
5、焗烤燻火腿筆尖麵 89元，主副配優惠，主餐+1 副餐省 5 元；主餐+2 副餐省10元。
6、鮮乳坊起司牛奶鍋(11/8上市) 99元，主副配優惠，主餐+1 副餐省 5 元；主餐+2 副餐省10元。
 

全家起司季抽獎趣活動

活動時間：即日起至11/28
活動內容：凡「全家」會員購買約百項起司季指定商品任2件，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中價值一萬元旅遊金(共3名)。

 

 

 

 

 

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