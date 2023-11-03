全家起司季20款新品全公開！邁入秋冬之際，就需要濃郁系甜點、美食療癒大家的味蕾，這次全家不僅推出巧克力季，更加碼以「向世界Say CHEESE」為主題推出超狂起司季，由PABLO聯名新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」領軍，祭出多達20款起司甜點、起司鮮食等新品，並加碼推出起司季任兩件抽萬元旅遊金優惠，起司控11/5就到全家吃起來。







先前已經悄悄曝光立馬掀起討論話題的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，於今日正式公佈是和日本人氣半熟起司塔「PABLO」聯名，依完美比例將咖啡萃取液和乳酪特調而成，無論是單吃、還是搭配小農牛奶霜淇淋的綜合口味，香濃的滋味讓人吃一口就停不下來。







全家PABLO聯名的起司系列，除了「咖啡起司歐蕾霜淇淋」之外，還有推出四款起司烘焙新品，有香濃奶油蛋糕體打入乳酪丁「起司乳酪蛋糕」；鹹香滋味「黃金托斯卡尼」；32層丹麥麵包體搭配蜜桃醬與鮮奶乳酪「蜜桃乳酪小丹麥」；會爆漿的奶油起司內餡「乳酪餐包」，





全家起司季ＸPABLO聯名新品

1、咖啡起司歐蕾霜淇淋(11/5上市)

優惠：

（1）11/5-11/11新品嚐鮮價45元(原價49元)

（2）11/5-11/7會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支168元(每會員限購2組、兌換期限至113/5/31)



2、起司乳酪蛋糕 45元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。

3、黃金托斯卡尼(11/8上市) 39元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。

4、蜜桃乳酪小丹麥(11/8上市) 45元，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。

5、乳酪餐包(11/15上市) 42元



全家起司季甜點新品

品項：

1、起司小泡芙 52元

2、藍莓乳酪千層蛋糕 55元

3、久久津方度乳酪蛋糕(11/8上市) 48元

4、北海道乳酪戚風蛋糕杯(11/15上市) 38元

5、半熟起司塔(11/15上市) 42元

優惠：購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。



全家起司季鮮食新品

1、多重起司貝果堡49元，搭配指定飲品享餐餐超值配69元。

2、墨式肉醬起司捲 69元，搭配指定義美古早味豆奶省10元。

3、雙重芝士條 35元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。

4、切達乳酪烤餅(11/15上市) 35元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。

5、焗烤燻火腿筆尖麵 89元，主副配優惠，主餐+1 副餐省 5 元；主餐+2 副餐省10元。

6、鮮乳坊起司牛奶鍋(11/8上市) 99元，主副配優惠，主餐+1 副餐省 5 元；主餐+2 副餐省10元。



全家起司季抽獎趣活動