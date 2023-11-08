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搶錢小夥伴萌過頭！「角落小夥伴X日本郵局」全新6款周邊登場，萌度爆表「蜥蜴郵差存錢筒、藏青燈芯絨提袋」鐵粉先搶，可愛實用一把抓。

2023-11-08 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社郵便局物販サービス 人氣：772
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編輯 林奕如

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搶錢小夥伴又推出新周邊啦！「角落小夥伴」的魅力席捲日台兩地，不管是大人或小孩，只要看到這些萌萌的小動物，都會忍不住手癢，想把所有周邊都帶回家。時隔許久，日本郵局終於又聽到粉絲們的敲碗聲，推出全新6款角落小夥伴周邊，從超有質感的燈芯絨手提袋、超萌蜥蜴存錢筒、收納化妝包再到精緻的刺繡徽章，每一款都令人難以拒絕，不只可愛又兼具實用性，角落迷可要趕緊找好代購，以免錯過這波收藏的機會了。

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▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス

在這次販售的「角落小夥伴X日本郵局」限量周邊當中，首推粉絲們要入手的就是萌度爆表的「蜥蜴郵差存錢筒」，戴著郵差帽的藍色小蜥蜴，一邊揹著紅色的郵差包準備去送信，一手還緊緊抓著信件，可愛到讓人忍不住每天想往牠的身上放零錢；而深受女性歡迎的貝殼裝「角落小夥伴化妝包」，除了可以放入許多小型的化妝品、充電器等隨身物，內側還設計了一個小袋子，讓你能夠將物品分門別類放好。
▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス

堪稱是本次周邊最值得收藏的「角落小夥伴手提袋」，使用的是溫暖的燈芯絨材質，正好搭配現在微涼的季節使用，而優雅的藏青色則提升整體質感，顯現出成熟的大人風格，很適合上班族隨身攜帶；還有超級療癒的「角落小夥伴徽章」，將蜥蜴、貓咪、白熊、炸豬排、企鵝等人氣角色，全都以刺繡的方式將圖案繡在徽章上，還可以搭配別在角落小夥伴手提袋，更顯童趣。
▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス

最後兩款周邊則是文具控的最愛，分別是一套2入的「角落小夥伴紙膠帶組」以及「角落小夥伴五層索引資料夾」，特別是對於需要準備報告的上班族或學生來說，資料夾還是有存在的必要性，五層資料夾正是分類文書的超級神隊友，而療癒可愛的圖案讓人看了心情就忍不住變好。
▲圖片來源／株式会社郵便局物販サービス


 

2023日本郵局 X 角落小夥伴周邊

販售日期：2023年10月20日起
販售地點：日本全國約4,000間郵局門市、日本郵局官網
價格：
蜥蜴郵差存錢筒：1,650日圓
角落小夥伴手提袋：各1,760日圓
角落小夥伴刺繡徽章：各700日圓
角落小夥伴化妝包：950日圓
角落小夥伴紙膠帶組：700日圓
角落小夥伴五層索引資料夾：700日圓

 

 

 

 

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日本 郵局 日本郵局 角落小夥伴
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