一年一度的天香蟹講堂「傳承」正統拆蟹文化，一日限定開課。台北亞都麗緻天香樓背負傳承拆蟹手藝的使命外，每年秋蟹季節，一定會開課傳承正統的拆蟹文化，讓國人更能了解品蟹的藝術。此外，秋蟹期間只銷售來自安徽的女山湖大閘蟹，除了標榜每隻皆為5兩重以上，體大肉肥，所產蟹汁肥膏滿，為老饕提供最美味的上等好蟹。



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台北亞都麗緻天香樓推出大閘蟹為主題發揮的「明蟹秋江宴」套餐，透過各種不同方式展現大閘蟹肉多元風味，套餐中吸睛主角花雕白灼大閘蟹仍延續天香樓傳統，開蓋無膏黃包換，讓喜愛的秋蟹美味的老饕們可以盡享鮮香，吃得滿意。





天香樓「明蟹秋江宴」套餐內皆附一隻重達5兩的花雕白灼大閘蟹，是每年重量級主角，極致的表現出杭饌中清新淡雅的食材原貌。以薑、陳皮、花雕酒滾水煮蟹，膏黃豐腴飽滿，搭配特製薑茶以及天香樓秘傳天香精釀，佐秋蟹飲用暖心頭，更延續天香樓開創開蓋無膏黃包換的傳統，是承諾品質的保證。



此外，天香樓的廚藝團隊在「明蟹秋江宴」套餐中，推出數道以蟹粉畫龍點睛的料理，前菜之一香柚鮮蟹，將蒸熟後的大閘蟹肉絲絲剝下，冰鎮冷卻再以當令柚香、紅醋調味，搭配其餘三道經典杭式開胃小菜杭式醬鴨、水晶膾、桂花釀藕迎接後續精彩。將蔥薑爆香後加入蟹膏蟹黃，以紹興酒與高湯炒成蟹粉，更提升龍井蝦仁奢華版的大閘蟹粉蝦仁將蝦仁滑油，加入鮮香濃鹹的大閘蟹粉，清雅中多了一絲鮮味，為原來的經典增益香鮮。





同時，蟹粉鮮貝芙蓉盅由蟹粉、鮮貝雙主角演繹，數小時吸飽大骨湯汁，滿滿的鮮貝香氣加入芙蓉嫩蛋文火蒸，入口瞬間感受絲滑，最後於表面點綴蟹粉感受鹹鮮濃郁、豐腴圓潤。海鮮蟹肉花膠羹將蒸熟蟹肉絲絲剝下增加口感，煨入特級上湯，放入花膠等珍貴食材，並加入碎干貝與火腿末，更為菜餚增添了口感與食趣，為過去較難嚐到的羹湯類蟹粉美餚。



此外，每年經典不缺席的蔥開大閘蟹煨麵，煸出濃郁蔥油香氣的湯頭中，放入輕炸過後的全隻大閘蟹稍微燉煮，蟹黃精華完全融入高湯。





最後，每年僅於秋蟹時期舉辦的天香拆蟹講堂，是多年來堅持文化傳承的使命，透過主廚介紹、專業廚藝人員一對一指導，依蟹脈絡拆解再一一拼回，將原來廚師級難度的拆蟹手法，轉為簡單易懂人人可作，而且充滿樂趣。今年特別結合時下流行美食攝影，針對不論型號的iPhone 使用者開課，充分運用內建拍攝模式如：美食三分法、拍照黃金比例、S曲線、光影調整，不需外購器材，就能運用隱藏版技術拍出有故事的照片。





天香樓「明蟹秋江宴」套餐

活動期間：11月1日起開賣

活動內容：每套5,800+10%元



天香樓「天香秋蟹講堂」

活動期間：11月17日(五)11:30 起3小時

活動內容：除了背負傳承拆蟹手藝的使命外，今年特別融入iPhone 專業級達人教學，在課堂中沒有器材的輔助下，將內建模式發揮至最大功能，課程內容另包含蟹料理、廚師級難度的手工拆蟹、傳奇風雅蟹八件乙組、餐茶相乘。

活動時間：共計3小時，每人4,800+10%元。