COLD STONE 3倍濃巧克力冰淇淋開吃！為了讓人搶先感受到聖誕節的氣氛，連鎖冰淇淋COLD STONE即日起推出2款限定新品「耶誕濃黑巧、耶誕太妃糖」，主打濃厚系風味、以及豐富口感變化，並且在雙11期間推出「冰淇淋買一送一」，新品就是要趁優惠開吃。



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COLD STONE冬季新品首推「耶誕濃黑巧」，使用黑碳可可粉打造濃黑巧克力冰淇淋基底，其中拌入超夯KitKat碎塊、巧克力醬，並且在頂部加上酥脆「生奶油千層」，讓人不管熱量先開吃。另一款「耶誕太妃糖」則使用COLD STONE全新口味「太妃風味冰淇淋」作為基底，拌入比利時蓮花焦糖餅，並且撒上草莓碎，超有聖誕節風格。







特別的是，COLD STONE在11/1-11/16連續七天推出「冰淇淋同品項買一送一」優惠，新品口味也能吃起來，除此之外，在11/17-12/28期間更有「LINE耶誕願望轉轉樂」互動遊戲，在COLD STONE官方LINE帳號每天都可以玩轉轉樂，有機會抽中「冰淇淋免費吃、冰淇淋買一送一」優惠券，以及最大獎按摩椅等好禮，讓鐵粉冬天吃冰也超爽。





COLD STONE冬季新品

供應期間：2023/11/3-12/28

品項及價格：

耶誕濃黑巧：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

耶誕太妃糖：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)



COLD STONE歡慶雙11優惠活動

活動期間：2023年11月11日~11月16日

活動內容：購買大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一 (不含脆餅/桶裝;價低者為贈送品項)。



COLD STONE耶誕桶裝優惠

活動期間：2023年11月3日~12月28日

活動內容：點購任口味Our/Mine桶裝，享滿千折500元，滿兩千折1000元以此類推，口味依門市現場供應為主。



COLD STONE LINE耶誕願望轉轉樂

活動期間：2023年11月17日~12月28日

活動內容：加入酷聖石LINE官方帳號並完成轉轉樂遊戲，有機會抽到多項好禮。每帳號每天限參加活動乙次。

活動獎項：

tokuyo「玩美之座零重力按摩椅TC-595」按摩椅乙台、酷聖石小杯經典冰淇淋+原味脆餅體驗券、酷聖石中杯以上冰淇淋買一送一優惠券(脆餅/桶裝除外；價低者為贈送品項)或酷聖石桶裝冰淇淋買一送一優惠券(價低者為贈送品項)



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。