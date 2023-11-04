說到食補，每一個人一定都會想到羊肉爐、薑母鴨、十全排骨湯。台北凱撒王朝餐廳了解到台灣人最愛在秋冬之際，透過食補，休養生息、滋補調養，特別由王朝餐廳主廚王裕賢，選出各式進補必備食材，憑藉著超過二十年的資深經驗，將美味與滋補融合在料理中，並以進補聖品「家傳羊肉爐」為主打，搶攻秋冬進補商機。
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王主廚表示，費工耗時的「家傳羊肉爐」，是選用口感較佳，能驅寒暖心胃的羊肉做主角，用古早味的方式，以少量中藥材的清香做輔助，讓羊肉的鮮味成為湯頭主體。特別選用肉質鮮嫩的羊肋排骨肉，經過三小時精心熬煮而成。並且，現場還提供包含高麗菜、凍豆腐、冬粉、銀耳、腐皮、菌菇等必備的多款配料，讓老饕們可以自行下鍋烹煮，最後再沾上師傅以白豆腐乳、米酒和糖特製的提味醬料，每一口都是頂級享受。
除此之外，王主廚還推出還有營養價值豐富的「麻油菇菇煎蛋」，以純黑麻油加上滋補暖身的川七和薑，再放入煎熟的蛋及富含高蛋白的鴻喜美白菇燉煮，讓蛋中吸入滿滿的營養精華，咬下去的每一口，都是飽滿的能量。
以及每日限量5份的「苦茶油雞」，採用能增強體力，性質溫潤的苦茶油，加入老薑、枸杞、紅棗，以及特選略帶彈性的土雞肉，熬煮出充滿苦茶油香氣的鮮嫩雞肉。同時還有，以單盅位上方式供應的「黑蒜花膠燉螺頭」，將能增強免疫力的黑蒜、充滿膠原蛋白的花膠、滋補養顏的響螺頭，匯集成個人獨享的精粹佳餚，主廚更以巧思每份加入一塊雞肉提鮮，將湯的鮮美再提升一個境界。
台北凱撒大飯店家傳羊肉爐
限定料理：自11月6日起至12月31日推出。
加碼優惠：11月7日至11月12日立冬加碼8折優惠。
官網查詢：http://taipei.caesarpark.com.tw
訂位專線：02- 2311-5150 #2331、2333。