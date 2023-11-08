拿坡里炸雞雙11優惠，先搶買一送一！連鎖速食「拿坡里披薩.炸雞」以及炸雞專門的「拿坡里炸雞專賣店」，這次針對1111優惠話題，雙品牌同步推出炸雞限定優惠，其中包含超夯炸雞買一送一、炸雞桶下殺64折等優惠，炸雞控趁雙11優惠通通吃起來。



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提供多樣選擇的「拿坡里披薩.炸雞」，這次雙11優惠在11/3-11/16期間，針對超人氣「戰斧雞腿」推出買一送一優惠，買一隻、送一隻只要110元，就能吃到現點現炸、外皮酥脆的特製戰斧炸雞腿，還能搭配大披薩外帶特價299元，適合聚餐開吃。





除此之外，在炸雞專業的「拿坡里炸雞專賣店」，則在11/3-11/16期間針對「6塊雞腿二重奏」推出211元限定優惠，每份包含3隻雞腿、以及3塊腿排，口味有辣味與原味可供選擇，總共6塊特價211元，換算下來相當於直接打64折，讓人雙11優惠先搶、先約吃。







拿坡里披薩.炸雞 雙11優惠

活動期間：2023/11/3-11/16

活動門市：拿坡里披薩.炸雞

活動內容：戰斧雞腿買一送一，再加碼搭配大披薩外帶特價299元。



拿坡里炸雞專賣店 雙11優惠

活動期間：2023/11/3-11/16

活動門市：拿坡里炸雞專賣店

活動內容：6塊雞腿二重奏，特價211元。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里 官方公告為準。