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拿坡里炸雞買一送一！拿坡里雙11優惠「戰斧雞腿買一送一」炸雞優惠吃起來，超高CP值「炸雞桶64折」趁1111優惠開吃。

2023-11-08 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：拿坡里 人氣：1,892
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編輯 張人尹

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拿坡里炸雞雙11優惠，先搶買一送一！連鎖速食「拿坡里披薩.炸雞」以及炸雞專門的「拿坡里炸雞專賣店」，這次針對1111優惠話題，雙品牌同步推出炸雞限定優惠，其中包含超夯炸雞買一送一、炸雞桶下殺64折等優惠，炸雞控趁雙11優惠通通吃起來。

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拿坡里披薩.炸雞 雙11優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

提供多樣選擇的「拿坡里披薩.炸雞」，這次雙11優惠在11/3-11/16期間，針對超人氣「戰斧雞腿」推出買一送一優惠，買一隻、送一隻只要110元，就能吃到現點現炸、外皮酥脆的特製戰斧炸雞腿，還能搭配大披薩外帶特價299元，適合聚餐開吃。
拿坡里披 雙11優惠 戰斧雞腿買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，在炸雞專業的「拿坡里炸雞專賣店」，則在11/3-11/16期間針對「6塊雞腿二重奏」推出211元限定優惠，每份包含3隻雞腿、以及3塊腿排，口味有辣味與原味可供選擇，總共6塊特價211元，換算下來相當於直接打64折，讓人雙11優惠先搶、先約吃。
拿坡里炸雞專賣店 雙11優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
拿坡里炸雞專賣店 雙11優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

拿坡里披薩.炸雞 雙11優惠

活動期間：2023/11/3-11/16
活動門市：拿坡里披薩.炸雞
活動內容：戰斧雞腿買一送一，再加碼搭配大披薩外帶特價299元。
 

拿坡里炸雞專賣店 雙11優惠

活動期間：2023/11/3-11/16
活動門市：拿坡里炸雞專賣店
活動內容：6塊雞腿二重奏，特價211元。

詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里 官方公告為準。

 

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