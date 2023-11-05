默默低調的日本料理，總是讓人吃一了一次又想再吃一次，而來自日本的「北丸 北◯ KITAMARU」自開幕以來一直就是許多日食控最愛的日本料理品牌之一。這一次北丸 北◯ KITAMARU為了讓日食控可以品嚐到最新的季節美味，特別推出冬季暖心菜單，搶攻人氣必吃日本美食稱號。
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北丸 北◯ KITAMARU表示，今年冬季由日籍料理長監製，以北海道家常風味開啟一連串菜單設計靈感，實踐北海道道地風味的餐飲饗宴。其中，「真鱈白子、日本生牡蠣」選用冬季最飽滿鮮美、風味濃郁的「真鱈白子」、「日本生牡蠣」、「安康魚肝」等食材，在調味與料理工序上化繁為簡，尊重食材本味，呈現日本「旬」的精神。
還有完整還原北海道鄉土料理「成吉思汗風味/鐵板燒烤羊肉」經鐵板炙烤後的羊脂與新鮮時蔬翻炒，佐以蔬果調製成吉思汗醬料一同享用，風味格外清爽。同時，「白醬奶油海陸燉菜」特選季節蔬菜與時令海鮮、雞肉等燉煮，海陸與蔬菜鮮甜搭配香脆佐餐麵包，是這次冬季菜單裡的一大焦點。
北丸 北◯ KITAMARU 台中三井 LaLaport
地址：台中市東區進德路700號 北館5樓
電話訂位：04-2212-3238
北丸 北◯ KITAMARU 台北內湖
地址：台北市內湖區瑞光路591號1樓(近捷運西湖站)
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