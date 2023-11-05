為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 北丸 北◯ KITAMARU新菜單！日食控必吃北海道料理「真鱈白子、日本生牡蠣」，人氣必吃日本美食。

北丸 北◯ KITAMARU新菜單！日食控必吃北海道料理「真鱈白子、日本生牡蠣」，人氣必吃日本美食。

2023-11-05 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：北丸 北◯ KITAMARU 人氣：486
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

默默低調的日本料理，總是讓人吃一了一次又想再吃一次，而來自日本的「北丸 北◯ KITAMARU」自開幕以來一直就是許多日食控最愛的日本料理品牌之一。這一次北丸 北◯ KITAMARU為了讓日食控可以品嚐到最新的季節美味，特別推出冬季暖心菜單，搶攻人氣必吃日本美食稱號。

推薦閱讀：冬令食補新菜單！台北凱撒王朝「家傳羊肉爐」預訂開吃，限時加碼立冬8折優惠。
北丸 北◯ KITAMARU 新菜單

北丸 北◯ KITAMARU表示，今年冬季由日籍料理長監製，以北海道家常風味開啟一連串菜單設計靈感，實踐北海道道地風味的餐飲饗宴。其中，「真鱈白子、日本生牡蠣」選用冬季最飽滿鮮美、風味濃郁的「真鱈白子」、「日本生牡蠣」、「安康魚肝」等食材，在調味與料理工序上化繁為簡，尊重食材本味，呈現日本「旬」的精神。
北丸 北◯ KITAMARU 新菜單

還有完整還原北海道鄉土料理「成吉思汗風味/鐵板燒烤羊肉」經鐵板炙烤後的羊脂與新鮮時蔬翻炒，佐以蔬果調製成吉思汗醬料一同享用，風味格外清爽。同時，「白醬奶油海陸燉菜」特選季節蔬菜與時令海鮮、雞肉等燉煮，海陸與蔬菜鮮甜搭配香脆佐餐麵包，是這次冬季菜單裡的一大焦點。
北丸 北◯ KITAMARU 新菜單

 

 

北丸 北◯ KITAMARU 台中三井 LaLaport

地址：台中市東區進德路700號 北館5樓
電話訂位：04-2212-3238

北丸 北◯ KITAMARU 台中三井 LaLaport

 

北丸 北◯ KITAMARU 台北內湖

地址：台北市內湖區瑞光路591號1樓(近捷運西湖站)
電話訂位：02-2659-2698

北丸 北◯ KITAMARU 台北內湖
 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本美食
morechevron_right
文章關鍵字
日本美食 北海道美食
延伸閱讀

冬令食補新菜單！台北凱撒王朝「家傳羊肉爐」預訂開吃，限時加碼立冬8折優惠。

 編輯 李維唐

天丼大戰正式開吃！堪稱最頂級的「東京天吉屋天丼專門店」推出「香酥奢華軟殼蟹天丼」，要讓老饕們品嚐日本天丼金賞的美味。

 編輯 李維唐

吃飯也要走宮廷風！人氣豆腐煲「涓豆腐」打造三款「韓國宮廷風料理」，就是要滿足饕客的味蕾。

 顏爾嫻

地表最強咖哩王就是他！來自北海道的原汁原味的「銀兔湯咖哩」就是美味，不能出國的日子就靠這一味來倒數！

 編輯 曹貞吉

黑色養生美食來襲！「漢來蔬食」看準養身健康美食當道，全新推出冬季暖心暖胃又養生料理，讓你品嚐最不一樣的頂級料理。

 WalkerLand窩客島數位編輯室
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up