玩台東一定不會錯過的台東知本老爺、台東人一定也吃過的知本老爺，推出新菜單了！船歌餐廳全新改裝，盛大開幕，嚴選東台灣山海鮮物和小農鮮蔬，結合經典及特色湯底，呈獻極具美味、豐盛、暖心的台東鍋物新選擇。
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台東知本老爺船歌餐廳以新鮮食材和專業料理工法，呈獻四款特色湯底，包含了有以多種蔬菜、北海道昆布和鮮甜番茄慢火熬煮的「昆布番茄湯」，每一口都是清爽溫潤的田園風情。以及，「日式壽喜燒」以洋蔥、醬油、昆布精心調製，香醇甘美，適合全家大小共同享用。
此外，還有在地人的「馬告豚骨」則將豬大骨和蔬菜高湯一同燉煮，加入具胡椒與檸檬香氣的「山林黑珍珠」原住民傳統香料馬告，為濃郁湯頭注入知本山林氣息。無辣不歡的「川香麻辣」湯底，採用花椒、青花椒、小茴香、孜然等超過三十種食材，經繁複工序熬製，湯頭香辣暖胃而不刺激，讓人回味無窮。|
而在肉品、海鮮上的選擇上，有「鹿野玉米雞」以玉米為食，口感彈嫩香甜，還有「關山牧場梅花豬」則採水濂式人道飼養，肉質鮮甜，軟嫩多汁。而在海鮮方面，極選東岸黑潮海鮮盤內含野生海大蝦、鱸魚、干貝，帶來台東海洋鮮味；除豐饒在地物產，油花極致完美、入口軟綿細滑的日本A5和牛，同樣令人齒頰留香。
此外，在菜盤方面，更是裝滿了經台東大學檢驗通過、自然生長的有機小農蔬菜，各色蔬蔌鮮嫩飽滿，還有充滿柴燒豆香的池上大坡池豆皮，呈現獨特台東風土滋味。自助沙拉吧同時依節令供應由在地食材料理而成的輕食、甜點和水果。
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