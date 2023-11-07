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草嶺古道芒花季來了！8.5公里百年古道雪白世界限時開拍，福容再加碼泉民一日遊、爬古道泡溫泉。

2023-11-07 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：福容大飯店 人氣：1,101
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

新北必拍美景之一「草嶺古道」芒花季，在8.5公里百年古道裡欣賞新北海岸最美的芒花季，不只是必拍、更是每一年都要更新的IG網美照之一。由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的草嶺古道芒花季，即日起至11/26止限時開拍，錯過又要再等一年。

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2023新北草嶺古道芒花季

一年一度草嶺古道芒花季即日起正式開跑，國人可以到福隆遊客中心前搭成接駁專車至遠望坑登山口，從登山口起登沿途經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑直到虎字碑，彷彿回到了清領時期先人開闢的古道上，延路登山一同見證台灣的美、看見台灣的歷史。
2023新北草嶺古道芒花季

而在最後抵達埡口之後，就可以看見整片山坡上隨風搖曳的芒花盛開，就像是在欣賞著百年雪景，一片片雪鋪撒在山間，美到讓人說不出話來。登上觀景台還能遠眺龜山島的威武英姿，也可以再往桃源谷邁進，一望無際的山地草原，探尋坐落山中的拉不拉多犬，最後走到靈氣匯集之處「人腦聖地」，開拓的視野展開心胸，一下子什麼煩惱都沒有了。
2023新北草嶺古道芒花季
2023新北草嶺古道芒花季

而位於東北角福隆的福容大飯店，為了搶攻賞芒花商機，特別加碼推出超值「賞芒泡湯一日遊小旅行」方案，每人只要999元起，即可享用大廳酒吧特選美食或單人下午茶套組二選一，以及精緻能量餐盒一份，用餐完後還能再來享受天然的福隆海洋溫泉大眾湯，浸潤在開採至地下1500公尺的深層海洋氯化物氫鹽泉，幫助您舒緩一整天爬山的疲勞。
2023新北草嶺古道芒花季


 

2023新北草嶺古道芒花季

活動時間：2023/11/04~2023/11/26
地址：新北市貢寮區遠望坑草嶺古道
票價：免費參觀


福容賞芒泡湯一日遊小旅行

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/

 

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草嶺古道 芒花季 新北必拍 新北景點 more
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 張秋蓮
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