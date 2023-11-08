台北婆媽又要暴動了！於十月強勢回歸原址的南門市場，以全新面貌亮相，成為台北最時髦、最潮的菜市場，試營運期間不僅讓婆媽逛街買菜舒服，就連網美、文青、饕客都到南門市場朝聖。為了迎接11/16正式開幕，搶先推出南門買菜節限時活動，超值499元美食福袋、9折購物券等各種優惠，再次讓台北婆媽嗨翻。
集結南北美食雜貨的南門市場，歷經百年的淬煉，如今改建後以讓人在更舒適、明亮又安全的環境下，購買南北雜貨、時蔬肉品和人氣美食。歡慶改裝正式開幕，於11/16～12/10期間推出南門買菜節，三大優惠一定要跟上。首推必搶的有11/11搶先在線上開賣的「499元福袋」暖身優惠，於當天中午12點整在KKTIX平台開搶，每個福袋價值超過1000元，可至南門市場對換美食券，直接到人氣攤位上免費用餐。
開幕日11/16再加碼推出超搶手的九折「南門再相券」，每份10張百元購物金，限量只有1000份手刀要快。並且導入行動支付增添便利性，悠遊付享20%回饋金；台灣Pay則是單筆消費20%現折現金回饋，兩者滿額都有加碼免費送限定好禮，包括開幕紀念悠遊卡、真瓷保溫壺等。若使用永豐銀行綁定Apple Pay則是不限金額消費，直接送5張50元電子折扣券。凡是消費並用LIN帳號登錄活動，還有機會將一萬元南門市場買菜金抱回家。
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南門市場 南門買菜節
活動日期：2023/11/16～12/10
南門市場 南門買菜節福袋購買辦法
開賣日期：2023/11/11 中午12點整
販售通路：KKTIX平台
售價：499元(價值1000元)
福袋內容：下單後至南門市場兌換美食券，直接到攤位即可享用美食。
南門市場 九折南門再相券
領券時間：2023/11/16起
內容物：每份包含10張面額百元購物金，共計有1000份，有效期至12/10，數量有限，售完為止。
南門市場 數位刮刮樂
活動期間，於南門市場不限金額消費，就可前往服務台掃描QR碼，並登錄LINE帳號，即可參加「數位刮刮樂」抽獎活動。
南門市場 行動支付滿額多重送
1、悠遊付
(1) 全館消費筆筆20%回饋金。
消費支付滿千就送環保帆布袋，限量1000份。
(2) 前往悠遊付打卡牆完成任務，送南門市場「開幕紀念悠遊卡」乙張，限量100張兌完為止。
2、台灣Pay
(1) 單筆消費20%立折現金回饋，單筆回饋上限500元。
(2) 累積消費滿500元，「防風外套、矽寶巧力碗、真瓷保溫壺」好禮三選一，限量168份，送完為止。
3、永豐銀行Apple Pay
(1) 單筆掃碼消費，不限金額，可以獲得5張50元店家電子折扣券。
(2) 消費滿500元，還可以獲得「束口潮背包、旅行長夾」好禮二選一，限量各300個。
(3) 使用電子折扣券支付消費，還可以再獲得「三合一充電線、行動電源、後背包、大旅行袋」好禮四選一。