台北婆媽又要暴動了！於十月強勢回歸原址的南門市場，以全新面貌亮相，成為台北最時髦、最潮的菜市場，試營運期間不僅讓婆媽逛街買菜舒服，就連網美、文青、饕客都到南門市場朝聖。為了迎接11/16正式開幕，搶先推出南門買菜節限時活動，超值499元美食福袋、9折購物券等各種優惠，再次讓台北婆媽嗨翻。







集結南北美食雜貨的南門市場，歷經百年的淬煉，如今改建後以讓人在更舒適、明亮又安全的環境下，購買南北雜貨、時蔬肉品和人氣美食。歡慶改裝正式開幕，於11/16～12/10期間推出南門買菜節，三大優惠一定要跟上。首推必搶的有11/11搶先在線上開賣的「499元福袋」暖身優惠，於當天中午12點整在KKTIX平台開搶，每個福袋價值超過1000元，可至南門市場對換美食券，直接到人氣攤位上免費用餐。







開幕日11/16再加碼推出超搶手的九折「南門再相券」，每份10張百元購物金，限量只有1000份手刀要快。並且導入行動支付增添便利性，悠遊付享20%回饋金；台灣Pay則是單筆消費20%現折現金回饋，兩者滿額都有加碼免費送限定好禮，包括開幕紀念悠遊卡、真瓷保溫壺等。若使用永豐銀行綁定Apple Pay則是不限金額消費，直接送5張50元電子折扣券。凡是消費並用LIN帳號登錄活動，還有機會將一萬元南門市場買菜金抱回家。



推薦閱讀：SOGO週年慶送熊大！SOGO週年慶「6500元優惠券」免費領，再推LINE FRIENDS來店禮、快閃店萌翻。





南門市場 南門買菜節

南門市場 南門買菜節福袋購買辦法

南門市場 九折南門再相券

南門市場 數位刮刮樂

南門市場 行動支付滿額多重送

有沒有發現，Walkerland浮水印變可愛了！

Walkerlnad LOGO即日起與「beanfun! 駐站插畫家」合作，在報導裡會有插畫聯名的LOGO小彩蛋，讓我們一起認識這些可愛的「beanfun! 駐站插畫家」。



beanfun! 駐站插畫家

緩緩

角色簡介：緩緩是以公仔與插畫藝術為主的品牌，在變化快速的時代，作者利用作品去傳達如何好好與自己相處，希望用藝術陪伴大家。

bf!連結：https://walkr.tw/b0dHWboQ

IG連結：https://walkr.tw/t4pZMjmh

活動日期：2023/11/16～12/10開賣日期：2023/11/11 中午12點整販售通路：KKTIX平台售價：499元(價值1000元)福袋內容：下單後至南門市場兌換美食券，直接到攤位即可享用美食。領券時間：2023/11/16起內容物：每份包含10張面額百元購物金，共計有1000份，有效期至12/10，數量有限，售完為止。活動期間，於南門市場不限金額消費，就可前往服務台掃描QR碼，並登錄LINE帳號，即可參加「數位刮刮樂」抽獎活動。1、悠遊付(1) 全館消費筆筆20%回饋金。消費支付滿千就送環保帆布袋，限量1000份。(2) 前往悠遊付打卡牆完成任務，送南門市場「開幕紀念悠遊卡」乙張，限量100張兌完為止。2、台灣Pay(1) 單筆消費20%立折現金回饋，單筆回饋上限500元。(2) 累積消費滿500元，「防風外套、矽寶巧力碗、真瓷保溫壺」好禮三選一，限量168份，送完為止。3、永豐銀行Apple Pay(1) 單筆掃碼消費，不限金額，可以獲得5張50元店家電子折扣券。(2) 消費滿500元，還可以獲得「束口潮背包、旅行長夾」好禮二選一，限量各300個。(3) 使用電子折扣券支付消費，還可以再獲得「三合一充電線、行動電源、後背包、大旅行袋」好禮四選一。