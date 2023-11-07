這樣吃真的有比較省！台北喜來登為了搶攻雙11優惠，特別推出「人氣美食外帶全品項1,111元」限時雙11外帶美食優惠活動。不只有龍蝦海陸餐、炭烤噶瑪蘭豚、泰式精選餐還有經典臘味熱炒組，喜來登館內人氣餐廳都有限定優惠，美食控一定不能錯過。
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台北喜來登表示，這一次「雙11泰狂歡組」1111元外帶開吃之中，首推SUKHOTHAI餐廳招牌超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、濃醇紅咖哩雞。還有肉食族最愛「噶瑪蘭豚獨享餐」肉汁濃郁的安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等。
以及IG系網美必吃「焗烤龍蝦套餐」香濃拉絲的焗烤整尾龍蝦，搭配皮脆肉嫩的松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，海陸豪享受。還有「日式烤魚雙拼獨享餐」桃山道地的鰈魚味噌燒與甘鯛柚庵燒，搭配日式蒸蛋、味噌湯、季節時蔬等。當然不能錯過「雙11義起饗」比薩屋人氣組合酥炸伊比利豬菠菜比薩餃，搭配鮮蝦櫛瓜番茄起司比薩；以及「經典臘味熱炒組」精選辰園燒味雙拼，搭配XO醬炒蘿蔔糕。
此外，還有超限量推出「請客樓雙11四人餐」，集合功夫四小菜醋溜雨來菇、黑松露素鵝、悄悄話等，搭配滋補香濃的砂鍋四臣湯、乾燒蝦球、蛤蠣絲瓜排與主廚推薦炒飯，優惠價4,500元，現省1,760元。想品嚐最美味的功夫菜，現在吃最省。
台北喜來登大飯店2023「雙11人氣美食外帶優惠」開賣
預購日期：11月7日至11月12日
自取日期：11月8日至11月13日
優惠活動：限時六天人氣美食外帶全品項1,111元，請客樓四人餐限時價4,500元
請於取貨日前一天完成訂購與付款；The Deli焗烤龍蝦套餐請於取餐前3日完成預付。
專線：02-2321-1818
官網：https://reurl.cc/9RLlXv