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SNOOPY聯名炸雞！NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞，SNOOPY主題門市加碼開拍。

2023-11-08 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：3,194
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編輯 李維唐

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從袋子、盒子、到門市店裝、以及口味，全部都是SNOOPY！NENE CHICKEN歡度來台五歲生日，要給粉絲們大大的驚喜，特別與超人氣可愛的SNOOPY聯名合作，把部分門市打造成一個個SNOOPY主題門市之外，再加碼推出SNOOPY限定炸雞紙盒、內藏各種禮物的聯名刮刮卡，要讓粉絲開心到一直叫尖。

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NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞

其中，為了配合NENE CHICKEN來台五週年紀念正式推出「霜降韓國烤肉炸雞」，雙色醬料、雙重美味，帶著濃郁烤肉香氣的微辣紅醬，淋上酸甜優格白醬，紅白醬混合後猶如高級肉品上的油花般讓人食慾大增，每一口都讓粉絲懂，這就是韓國炸雞味。
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞

同時，NENE CHICKEN在與SNOOPY的聯名合作上，NENE CHICKEN把最具代表性的炸雞紙盒換上 SNOOPY 新裝、消息一出就掀起收藏的熱潮，不論是大盒設計、還是小盒外帶，都讓SNOOPY粉絲忍不住尖叫想買。
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞



並且，為了滿足粉絲愛拍照的心情，NENE CHICKEN期間限定的SNOOPY主題門市佈置，一定要讓SNOOPY 迷們拍個過癮。每一個小細節中都可以看到 SNOOPY 和「花生漫畫」中經典角色的身影，就是要讓粉絲們拍到不想回家。
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞

除了聯名合作之外，NENE CHICKEN再加碼，只要購買「霜降韓國烤肉炸雞」加任一「韓式小點」，就送週年慶 SNOOPY 聯名刮刮卡一張，除了有「韓國濟州島來回機票」，還有使用期限高長達一整年的「NENE CHICKEN 年度 VIP 卡」，未來一年都享有買炸雞送小點的優惠，只有濟州島 SNOOPY GARDEN 才能買到的限定玩偶週邊。
NENE CHICKEN SNOOPY攜手推出霜降韓國烤肉炸雞



 

 

NENE CHICKEN 週年慶活動內容 
活動時間：2023 / 11 / 10 - 2024 / 1 / 31
活動內容：買「霜降韓國烤肉炸雞(含 500 克、1000 克、半半炸雞、半半半炸雞) 加任一韓式小點」送週年慶 SNOOPY 聯名刮刮卡一張。至活動網頁上傳刮刮卡序號，參加活動再抽「韓國濟州島來回機票」 及濟州 SNOOPY GARDEN 限定週邊，更多活動詳情及注意事項，請參照活動網頁。
活動門市：全台 NENE CHICKEN 門市，刮刮卡贈送狀況以門市現場為主。( 內湖大直店、金門金城店無配合相關活動 ) 
活動網頁：https://nenechicken.com.tw/nene-chicken-x-snoopy/
 


霜降韓國烤肉炸雞 販售訊息 
販售時間：2023 / 11 / 10 起全台門市同步開賣 ( 內湖大直店、金門金城店暫無販售 ) 
售價：500克/ 429元、1000/699元、半半炸雞及半半半炸雞加40元可選擇  

 

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