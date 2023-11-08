從袋子、盒子、到門市店裝、以及口味，全部都是SNOOPY！NENE CHICKEN歡度來台五歲生日，要給粉絲們大大的驚喜，特別與超人氣可愛的SNOOPY聯名合作，把部分門市打造成一個個SNOOPY主題門市之外，再加碼推出SNOOPY限定炸雞紙盒、內藏各種禮物的聯名刮刮卡，要讓粉絲開心到一直叫尖。



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其中，為了配合NENE CHICKEN來台五週年紀念正式推出「霜降韓國烤肉炸雞」，雙色醬料、雙重美味，帶著濃郁烤肉香氣的微辣紅醬，淋上酸甜優格白醬，紅白醬混合後猶如高級肉品上的油花般讓人食慾大增，每一口都讓粉絲懂，這就是韓國炸雞味。







同時，NENE CHICKEN在與SNOOPY的聯名合作上，NENE CHICKEN把最具代表性的炸雞紙盒換上 SNOOPY 新裝、消息一出就掀起收藏的熱潮，不論是大盒設計、還是小盒外帶，都讓SNOOPY粉絲忍不住尖叫想買。





並且，為了滿足粉絲愛拍照的心情，NENE CHICKEN期間限定的SNOOPY主題門市佈置，一定要讓SNOOPY 迷們拍個過癮。每一個小細節中都可以看到 SNOOPY 和「花生漫畫」中經典角色的身影，就是要讓粉絲們拍到不想回家。除了聯名合作之外，NENE CHICKEN再加碼，只要購買「霜降韓國烤肉炸雞」加任一「韓式小點」，就送週年慶 SNOOPY 聯名刮刮卡一張，除了有「韓國濟州島來回機票」，還有使用期限高長達一整年的「NENE CHICKEN 年度 VIP 卡」，未來一年都享有買炸雞送小點的優惠，只有濟州島 SNOOPY GARDEN 才能買到的限定玩偶週邊。

NENE CHICKEN 週年慶活動內容

活動時間：2023 / 11 / 10 - 2024 / 1 / 31

活動內容：買「霜降韓國烤肉炸雞(含 500 克、1000 克、半半炸雞、半半半炸雞) 加任一韓式小點」送週年慶 SNOOPY 聯名刮刮卡一張。至活動網頁上傳刮刮卡序號，參加活動再抽「韓國濟州島來回機票」 及濟州 SNOOPY GARDEN 限定週邊，更多活動詳情及注意事項，請參照活動網頁。

活動門市：全台 NENE CHICKEN 門市，刮刮卡贈送狀況以門市現場為主。( 內湖大直店、金門金城店無配合相關活動 )

活動網頁：https://nenechicken.com.tw/nene-chicken-x-snoopy/





霜降韓國烤肉炸雞 販售訊息

販售時間：2023 / 11 / 10 起全台門市同步開賣 ( 內湖大直店、金門金城店暫無販售 )

售價：500克/ 429元、1000/699元、半半炸雞及半半半炸雞加40元可選擇

